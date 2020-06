La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Norma Cossetto – San Callisto Cravario e padre Reginaldo Giuliani – La chiacchiera da bar – Lettere

Norma Cossetto E’ il centenario della nascita della studentessa universitaria istriana di ventitré anni Norma Cossetto,violentata in modo barbaro dai partigiani comunisti di Tito e poi gettata viva in una foiba. Sono stato tra i primi di parlare di Norma, a cui è stato dedicato un bellissimo film dopo decenni di oblìo. Quando scrissi di lei e della sua tragedia, sua sorella che abitava a Novara, mi scrisse una lettera, dicendo che a Norma non era stato conferito nessun riconoscimento ed era stata dimenticata. Lo scrissi subito al Presidente Ciampi con cui avevo un ottimo rapporto, proponendo la medaglia d’oro al Valor Civile. Dopo poco tempo il Segretario generale del Quirinale, il grande Gaetano Gifuni, di cui fui amico, mi telegrafò che alla Cossetto era stata conferita dal Presidente la medaglia d’oro al Valor Civile. Norma ebbe dall’Università di Padova, dove era stata allieva del latinista Concetto Marchesi e di Manara Valgimigli, la laurea honoris causa subito dopo la fine della guerra. Poi su di lei calò il silenzio come su tutti gli infoibati e gli esuli giuliano – dalmati. Una pagina vergognosa di rimozione dovuta a Togliatti, ma anche a De Gasperi. Tito si era staccato da Mosca e interessava a tutti vezzeggiarlo. Solo il Presidente del Consiglio Giuseppe Pella mandò le truppe al confine orientale per difendere Trieste italiana. Dopo poco tempo dovette tornare a casa, pagando il gesto di italianità e di coraggio. . San Callisto Cravario e padre Reginaldo Giuliani C’è un santo piemontese beatificato da Giovanni Paolo II nel 2000 totalmente dimenticato anche dagli stessi Salesiani . Era stato allievo dell’Istituto San Giovanni Evangelista di Torino e nell’ attiguo oratorio di San Luigi aveva maturato la vocazione a contatto con i ragazzi di strada. Parlo di Callisto Cravario ,ucciso in Cina dai pirati. Il sacerdote si offrì ad essi per salvare due donne. Disse il Papa Giovanni Paolo ll che don Callisto non fu santo perché martire ,ma fu martire perché santo. Un esempio altissimo che pare accantonato perché don Callisto fu ucciso da cinesi e fu missionario, una parola desueta. Eppure il santo dovrebbe essere proprio venerato nel quartiere multietnico di San Salvario dove visse la sua giovinezza. Ma in quel quartiere crea imbarazzo perché il muktirazzismo radical- chic storcerebbe il naso . Qualche giorno fa sono entrato nella Chiesa di San Domenico in via Milano dove riposa la salma della medaglia d’oro al V.M. Fra Reginaldo Giuliani ,ucciso selvaggiamente nel 1936 in Etiopia dove era cappellano militare delle Camicie Nere. Era stato anche un valoroso combattente nella Grande Guerra; mio nonno lo conobbe come un religioso e un patriota davvero eccezionale in tempi lontani dal Concordato del 1929 che pose fine alla Questione Romana. I domenicani del Convento di San Domenico restano molto orgogliosi del confratello che ha ancora molte vie a lui dedicate, come, ad esempio, a Capri. A Torino la via dedicata al frate, subito dopo la Liberazione, venne eliminata con un atto di faziosità perché morì per la Patria tenendo alto nella mano il crocifisso e meritava rispetto . Aldo Fusi cattolico ed antifascista, mi parlò con deferenza di Giuliani e anche mons .Franco Peradotto ebbe parole di stima . Forse San Callisto meriterebbel’intitolazione di una via, ma credo sia molto difficile di questi tempi riconoscere i meriti di un missionario martire Manca il coraggio e anche la cultura per farlo. Cosa volete che sappia il Sindaco di Torino di don Callisto?

La chiacchiera da bar

Il direttore del nuovo quotidiano debenedettiano “Domani”Stefano Feltri incarna il tipico saccente radical -chic con la puzza sotto il naso. Arriva dal gregge del “Fatto”. Neppure da “Repubblica”. Il “ Fatto “ ha ricevuto un credito di due milioni e mezzo dallo Stato e da esso garantiti, mentre le aziende non ottengono i 25 mila euro. Feltri, omonimo del direttore di “Libero” e dell’editorialista della” Stampa”, recentemente ha definito chiacchiere da bar le preoccupazioni in materia di economia del prof. Stefano Zecchi. Feltri non sembra rendersi conto della realtà drammatica che viviamo e soprattutto vivremo nei prossimi mesi. Siamo sull’orlo di un precipizio, mentre l’Europa litiga e rinvia gli aiuti. Non vorrei che le chiacchiere da bar si traducessero, a settembre, in urla e violenze di piazza. I sintomi sono già tutti oggi presenti e la situazione potrebbe esplodere da un momento all’altro perché un governo di inetti e incapaci non riesce ad affrontare la devastante crisi economica che ci sta travolgendo.

Lettere

Il Conte Pastorello

Ho letto su internet che il suo ricordo del Cav. Alessandro Cremonte Pastorello ha sollevato polemiche ed attacchi anche nei suoi confronti che rivelano la volgarità dei suoi contraddittori; nessuno ha però contestato la recentissima nobiltà di Cremonte: 3 dicembre 1978, quando Re Umberto era già malato. Ho scoperto che nel libro d’oro della nobiltà italiana 2000 – 2004 Cremonte discenderebbe da una parente del capitano di ventura Gattamelata che ovviamente non c’entra nulla con il nuovo contado sabaudo del 1978 . Lei è stato l’unico che ha scritto le cose come sono. Dott. Attilio Rossi

