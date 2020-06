La piazza più piccola del mondo? E’ a Torino

La piazza più piccola del mondo è qui a Torino. E’ quella che vedete nell’ombra, dietro la bicicletta.

Si tratta della piazzetta Beata vergine degli angeli, all’angolo con via Carlo Alberto.

D’accordo, sostengono in molti che la targa apposta potrebbe essere un doppione di quella relativa alla “vera” piazza, la più grande, di fonte all’omonima chiesa. Ma allora perché collocare una targa specifica proprio nello spazio più piccolo e non così bene in vista? Le scuole di pensiero tra i torinesi sono quindi due da sempre. Queste sono le immagini, poi ognuno la pensi come preferisce!