L’Unione Musicale riparte con “Camera D’Estate”

Superata la fase critica della pandemia da coronavirus, l’Unione Musicale ricomincia a fare musica classica dal vivo riaprendo il Teatro Vittoria.

Il progetto dal nome “Camera D’Estate”, prevede 12 concerti a cadenza settimanale dal 17 giugno al 12 luglio. Concerti di musica da camera della durata di un’ora senza intervallo. I musicisti che saliranno sul palco del Teatro Vittoria, sono i migliori giovani talenti torinesi del Conservatorio G. Verdi di Torino. Proposti con doppio orario alle 17.30 e alle 21. Si parte mercoledì 17 giugno con Tina Vercellino violino e Mirko Bertolino pianoforte con musiche di Schubert. Si prosegue giovedì 25 giugno con Francesco Bagnasco e Eleonora Minerva violini, Carlo Bonicelli viola, Davide Maffolini violoncello e Francesco Maccarone pianoforte, con musiche di Brahms. Mercoledì primo luglio il Trio Quodilbet con Andrea Rebaudengo al pianoforte, con musiche di Dvorak. Mercoledì 8 luglio il Sextuor De Turin con musiche di Cajkovskij. Mercoledì 15 luglio Francesco Maccarone al pianoforte con musiche di Ravel. Infine mercoledì 22 luglio il Trio Chagall con musiche di Mozart.

Biglietteria. Poltrone numerate: euro 12. Poltrone numerate under 21:euro 5 in vendita da lunedì 15 giugno online. Prenotazione telefonica al numero 011 5669811 o via e-mail a biglietteria@unionemusicale.it Il ritiro dei biglietti avverrà presso il Teatro Vittoria a partire da 45 minuti prima dell’inizio dei concerti.

Pier Luigi Fuggetta