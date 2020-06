Autogrup S vince la scommessa a Milano

La Concessionaria Suzuki punto di riferimento del marchio Suzuki per il territorio di Torino e provincia, ha inaugurato la nuova sede di Milano. L’apertura, che avviene al termine di un periodo complesso per l’economia italiana, vuole essere anche un segnale di fiducia nei confronti della ripresa, che riparte proprio da Milano, città che più di tutte rappresenta l’Italia che vuole risollevarsi dal periodo appena trascorso. AUTOGRUP S, punto di riferimento del marchio Suzuki per il territorio di Torino e provincia, ha inaugurato la nuova sede di Milano. L’apertura, che avviene al termine di un periodo complesso per l’economia italiana, vuole essere anche un segnale di fiducia nei confronti della ripresa, che riparte proprio da Milano, città che più di tutte rappresenta l’Italia che vuole risollevarsi dal periodo appena trascorso.

La scelta di aprire a Milano, da decenni cuore pulsante e motore dell’economia italiana, rappresenta una scommessa coraggiosa, ma supportata dall’ormai consolidato successo delle due filiali piemontesi della società, che da dieci anni operano per la diffusione del marchio Suzuki e sono in prima linea in tutte le attività del gruppo.

Lo Showroom di Milano si trova in Viale Certosa 211, un ambiente moderno e accogliente, perfetto per la scelta della nuova vettura ed è aperto dal lunedì al sabato, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30;

Il Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30;

La nuova sede è attrezzata con tutte le misure di sicurezza per garantire ai clienti di poter conoscere la gamma Suzuki, effettuare test drive e ricevere assistenza tecnica in completa sicurezza, grazie ai dispositivi di protezione e sanificazione migliori del mercato che ne costituiscono la dotazione.

Oltre alla disponibilità del personale specializzato direttamente in sede, è possibile contattare gli esperti di AUTOGRUP S anche attraverso il servizio #SuzukiSmartBuy. Per chi preferisce ricevere consulenza direttamente via telefono, è possibile contattare via WhatsApp il numero di telefono 340.8326000, oppure via posta elettronica l’indirizzo suzuki@autogrup.com. Il personale specializzato provvederà a rispondere a tutte le richieste e a fissare un appuntamento in sede.

“Siamo lieti di poter dare un segnale di ripresa così forte proprio al termine della fase più complicata dell’emergenza Coronaviruse grati a Suzuki Italia per aver ancora una volta creduto in noi ed affidatoci questa importante sfida – Commenta Paolo Bollero, Amministratore Delegato di AUTOGRUP S – La Concessionaria si è da sempre distinta per il Servizio curato e orientato all’eccellenza che offre, ponendo al primo posto il Cliente, ed attorno a queste premesse si è costruito il progetto del Nuovo Showroom, dove troverete professionisti altamente qualificati ad accogliervi ed un ambiente sicuro che rispetta tutte le normative attualmente vigenti in termini di sicurezza”.

Lo showroom di Milano si aggiunge ai due storici attivi in Piemonte:

Torino, Corso Giulio Cesare, 324 / 328

Moncalieri, Corso Trieste, 140

Per maggiori informazioni:

AUTOGRUP S S.p.A

CIVARDI CHRISTIAN civardi.c@autogrup.com

PREMOLI MAURIZIO premoli@autogrup.com

02/38002179