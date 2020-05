La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Si è visto in alcune occasioni il presidente del Consiglio senza cravatta e anche il sindaco di Milano e tanti altri. Molti grillini, da quando sono in carica, sono con la cravatta che è diventata oggetto di recente dibattito anche su un noto quotidiano . Cravatta inutile orpello di un’epoca tramontata o simbolo di uno stile e di una compostezza senza tempo e quindi classicamente sempre valida? Il Conte Nuvoletti non avrebbe dubbi nell’ elogio della cravatta sulla quale scrisse un piacevole libretto. La cravatta per me è cosa irrinunciabile come lo era per mio padre che solo al mare rinunciava a metterla nel mese di agosto, anche se in certe serate estive, partecipando a grandi eventi ad Alassio, Bordighera, Cannes era sempre in giacca e cravatta. Anche durante la clausura di due mesi in casa non ho mai rinunciato a vestirmi come se avessi dovuto uscire. Nel mondo dei giornalisti sono pochissimi quelli che usano la cravatta e nel mondo televisivo anche. Pure i politici hanno adottato un abbigliamento casual che non è rispettoso per le Istituzioni che rappresentano. A parte l’eleganza che oggi è cosa perduta e non esistono neppure più negozi all’altezza e sarti qualificati (a Torino c’ è solo più Sir Wilson), la sciatteria resta una tendenza da combattere. Senza arrivare alle esagerazioni che portavano Benedetto Croce ad avere la giacca estiva e la cravatta anche nelle sue vacanze piemontesi o Aldo Moro ad andare con il doppiopetto sotto l’ombrellone, c’è una misura oltre la quale calpestare le buone creanze per un uomo pubblico diventa cosa intollerabile. Quando Salvini ministro adottò felpe di tutti i tipi e indossò abusivamente delle divise della polizia si raggiunse il massimo della trasgressione alle regole.Oggi lo stesso Salvini sta tornando alla cravatta, spesso dimenticando di indossare la giacca. Ma la cravatta e’ un qualcosa anche di divertente . Sceglierla la mattina da’ un tono alla giornata , fare collezione di cravatte e’ cosa piacevole . Andare da Marinella a Napoli a comprare cravatte e’ sempre un’avventura desiderabile, per me un’abitudine irrunciabike ogni volta che mi reco a Napoli . Marinella e’ un argine alla volgarità trionfante che viene soprattutto dagli Stati Uniti .Non a caso i presidenti Pertini e Cossiga e forse lo stesso Napolitano amavano quelle cravatte classiche eppur estrose , sempre di ottimo gusto.