Giovani nello sport con Play Your Future

I giovani che vogliono lavorare nel mondo dello sport: possono aderire a Play Your Future. L’iniziativa è stata lanciata da 1 Caffè Onlus e ha il patrocinio della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo internazionale della sport industry Awe Sport

Il progetto si rivolge ai ragazzi torinesi tra i 18 e i 25 anni. Ci si iscrive su piattaforma online per ricevere gratuitamente un “libro-sfida”, dedicato al percorso formativo e d’approfondimento per accedere all’esame finale. I ragazzi più meritevoli guadagneranno un posto per uno stage retribuito nelle aziende che parteciperanno al progetto. Ha già aderito Awe Sport, una squadra di cinquanta persone che lavoro in ambito internazionale nel mondo sportivo: offrirà un posto nella sede torinese da febbraio a luglio 2021.