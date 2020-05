In arrivo il gel disinfettante sui mezzi Gtt

I mezzi pubblici torinesi di Gtt , oltre ai contenitori di mascherine, saranno dotati anche di dispenser di gel disinfettante.

L’azienda torinese dei trasporti Gtt ha in circolazione 510 bus e 105 tram, nel complesso 10 mila corse al giorno con 1200 conducenti.

Sono inoltre previsti ulteriori 10 autobus pronti in caso di affollamento e 150 addetti, affiancati dai vigili, per presidiare le fermate più affollate per evitare assembramenti e fornire informazioni.

Misure specifiche per la linea 4, che per frequenza è simile a quella dei giorni feriali.

(foto: il Torinese)