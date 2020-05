La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La democrazia in pericolo? – Gian Mario Bravo, un maestro – Le seconde case vietate

La democrazia in pericolo ?

Il Coronavirus sta distruggendo la nostra democrazia che troppi hanno pensato saldamente ed esclusivamente fondata sull’antifascismo come valore permanente. Augusto del Noce mise, tanti anni fa, in guardia su una democrazia antifascista fondata su valori negativi e non positivi, come, per altro, la Costituzione indicava, guardando saggiamente avanti e non al passato regime . Oggi ci troviamo di fronte ad un governo che governa, evitando il confronto parlamentare. Il Parlamento ha un ruolo irrinunciabile secondo la Costituzione. L’urgenza di decidere ha di fatto vanificato la Repubblica parlamentare. Si tratta di problemi importanti che stiamo ignorando. La vita è fondamentale ed è irrinunciabile,ma la libertà e la democrazia hanno anche una grandissima importanza. Conte è una mina vagante per la democrazia italiana. Il Coronavirus sta distruggendo la nostra democrazia che troppi hanno pensato saldamente ed esclusivamente fondata sull’antifascismo come valore permanente. Augusto del Noce mise, tanti anni fa, in guardia su una democrazia antifascista fondata su valori negativi e non positivi, come, per altro, la Costituzione indicava, guardando saggiamente avanti e non al passato regime . Oggi ci troviamo di fronte ad un governo che governa, evitando il confronto parlamentare. Il Parlamento ha un ruolo irrinunciabile secondo la Costituzione. L’urgenza di decidere ha di fatto vanificato la Repubblica parlamentare. Si tratta di problemi importanti che stiamo ignorando. La vita è fondamentale ed è irrinunciabile,ma la libertà e la democrazia hanno anche una grandissima importanza. Conte è una mina vagante per la democrazia italiana.

.

Gian Mario Bravo, un maestro

Bravo, senza mai aver anche sfogliato le sue opere . È stato l’allievo migliore di Luigi Firpo che forse ha superato il maestro. E’stato un grande studioso di Marx e Engels su cui ha scritto pagine molto importanti . Solo “ Repubblica” ha pubblicato una recente e bella intervista con il professore che è stato docente e preside a Scienze Politiche a Torino. Era marxista ,ma era un uomo libero e molto lontano dall’estremismo scamiciato alla d’Orsi. Lo ricordo in un bellissimo dibattito con Sergio Ricossa sui temi del socialismo e del liberalismo, senza pregiudizi faziosi. Quando pubblicai nel 2000 gli articoli fascisti di Firpo che Bravo difese per la sua compromissione con il ventennio, fui sotterrato da tante critiche interessate. Bravo mi telefonò e mi disse che mi ammirava per aver pubblicato quegli articoli di Firpo che giravano clandestinamente . Quello era il Firpo minore che non escludeva il Firpo maggiore che Bravo ed io, come suoi allievi, avevamo avuto modo di apprezzare. È mancato uno dei più importanti studiosi italiani della storia delle dottrine politiche. Ho letto i piccoli necrologi che gli hanno dedicato i giornali e che rivelano l’ignoranza di chi ha scritto diBravo, senza mai aver anche sfogliato le sue opere . È stato l’allievo migliore di Luigi Firpo che forse ha superato il maestro. E’stato un grande studioso di Marx e Engels su cui ha scritto pagine molto importanti . Solo “ Repubblica” ha pubblicato una recente e bella intervista con il professore che è stato docente e preside a Scienze Politiche a Torino. Era marxista ,ma era un uomo libero e molto lontano dall’estremismo scamiciato alla d’Orsi. Lo ricordo in un bellissimo dibattito con Sergio Ricossa sui temi del socialismo e del liberalismo, senza pregiudizi faziosi. Quando pubblicai nel 2000 gli articoli fascisti di Firpo che Bravo difese per la sua compromissione con il ventennio, fui sotterrato da tante critiche interessate. Bravo mi telefonò e mi disse che mi ammirava per aver pubblicato quegli articoli di Firpo che giravano clandestinamente . Quello era il Firpo minore che non escludeva il Firpo maggiore che Bravo ed io, come suoi allievi, avevamo avuto modo di apprezzare.

.

Le seconde case vietate

E’una follia impedire agli italiani di andare nelle seconde case, frutto dei risparmi di tanti cittadini, perchè non ci sono motivi sanitari seri che lo impediscano. Forse riappare l’invidia sociale dei grillini che non tollerano chi, lavorando, ha comprato una casa al mare o ai monti. Perché mai impedire ai torinesi di andare in Liguria dove c’ è storicamente il mare dei torinesi? Io non riesco a capirne la ragione. E la stessa Liguria che vive sul turismo, e’ fortemente penalizzata da provvedimenti autoritari immotivati. E’una follia impedire agli italiani di andare nelle seconde case, frutto dei risparmi di tanti cittadini, perchè non ci sono motivi sanitari seri che lo impediscano. Forse riappare l’invidia sociale dei grillini che non tollerano chi, lavorando, ha comprato una casa al mare o ai monti. Perché mai impedire ai torinesi di andare in Liguria dove c’ è storicamente il mare dei torinesi? Io non riesco a capirne la ragione. E la stessa Liguria che vive sul turismo, e’ fortemente penalizzata da provvedimenti autoritari immotivati.

.