Derubato del cellulare la polizia lo recupera in poche ore

Poche ore dopo i poliziotti del Comm.to Barriera Milano glielo ritrovano

Era sceso sotto casa per buttare la spazzatura, attorno a mezzanotte e mezza di ieri, quando un

uomo lo aveva aggredito alle spalle, facendolo cadere e portandogli via cellulare e portafogli.

Il cittadino italiano protagonista della vicenda segnalava la rapina al 112, fornendo agli agenti del

Commissariato Barriera Milano, subito intervenuti, le descrizioni dell’autore. Alle 5 e 40 del mattino,

all’interno del Parco Sempione, l’equipaggio notava un soggetto sospetto e lo sottoponeva a

controllo: si tratta di trentaquattrenne ghanese irregolare sul territorio nazionale. All’interno di

una borsa in suo possesso i poliziotti hanno rinvenuto proprio il telefonino precedentemente

rapinato al cittadino italiano in via Porpora. Il cittadino ghanese è stato denunciato per ricettazione

e per violazione delle disposizioni in merito alle misure di contenimento per il CoVid19.