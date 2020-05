Il sostegno di Federpugilato alle società sportive

Il Consiglio federale di Federpugilato dà il via libera al primo sostegno economico al movimento pugilistico nazionale

Due i due tipi di stanziamento, ordinario e straordinario, per 850mila euro. La Fpi parla di manovra ” elaborata seguendo diverse finalità e modalità: il sostegno alle società affiliate, agevolazioni alla ripresa dell’attività pugilistica competitiva alla fine dell’emergenza sanitaria, pianificazione e coordinamento di interventi per un sostegno fino al termine dell’emergenza”. Sono stati individuati diversi tipi di interventi, come la restituzione a tutti i pugili Pro della quota di tesseramento e un contributo erogato direttamente alle società, per ogni evento pugilistico ordinario. La Federazione sta inoltre pianificando altri interventi a sostegno delle società, a partire dai prossimi mesi per una quota di 200mila euro all’incirca.