La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La triplice fragilità italiana – Un’ambizione naufragata – E’ mancato Pier Luigi Berbotto

La triplice fragilità italiana

Oggi l’ Italia è ad un punto della sua storia che è senza senza precedenti. La pandemia devastante ha provocato e si accompagna ad una crisi economica rovinosa. Ma rispetto ad altri paesi l’Italia sta vivendo anche un momento di grande discordia istituzionale che si manifesta nel dissidio tra Stato e regioni e tra singole regioni. Il governatore della Campania parla addirittura di confini regionali. Lo Stato appare debole e forte nello stesso tempo perché non c’è un governo con persone autorevoli e adeguate che abbia il necessario sostegno nazionale, anche se molti provvedimenti del governo – i decreti del presidente del Consiglio dei ministri – non passano attraverso il vaglio del Capo dello Stato e l’approvazione delle Camere ,malgrado tocchino libertà sancite dalla Costituzione. In questo contesto confuso ed autoritario nello stesso tempo appare vistosa l’assenza del Parlamento e delle alte cariche dello Stato. Il contrasto tra regioni è indice del disfacimento dello Stato unitario. E c’è chi, non capendo cosa accade , invoca un’assemblea costituente. Una vera torre di Babele in momenti in cui ci dovremmo sentire responsabilmente tutti nella stessa barca. Nella storia italiana non c’è una pagina così negativa. Caporetto al confronto appare una piccola cosa. Se poi aggiungiamo la sostanziale avversità dell’Europa nei nostri confronti, abbiamo il quadro completo di una situazione di cui forse non ci rendiamo neppure conto e dalla quale potrebbe determinarsi un vero conflitto sociale provocato dalla crisi e dalla miseria. Affidiamoci allo Stellone d’Italia, ma questa volta forse non sarà sufficiente. Oggi l’ Italia è ad un punto della sua storia che è senza senza precedenti. La pandemia devastante ha provocato e si accompagna ad una crisi economica rovinosa. Ma rispetto ad altri paesi l’Italia sta vivendo anche un momento di grande discordia istituzionale che si manifesta nel dissidio tra Stato e regioni e tra singole regioni. Il governatore della Campania parla addirittura di confini regionali. Lo Stato appare debole e forte nello stesso tempo perché non c’è un governo con persone autorevoli e adeguate che abbia il necessario sostegno nazionale, anche se molti provvedimenti del governo – i decreti del presidente del Consiglio dei ministri – non passano attraverso il vaglio del Capo dello Stato e l’approvazione delle Camere ,malgrado tocchino libertà sancite dalla Costituzione. In questo contesto confuso ed autoritario nello stesso tempo appare vistosa l’assenza del Parlamento e delle alte cariche dello Stato. Il contrasto tra regioni è indice del disfacimento dello Stato unitario. E c’è chi, non capendo cosa accade , invoca un’assemblea costituente. Una vera torre di Babele in momenti in cui ci dovremmo sentire responsabilmente tutti nella stessa barca. Nella storia italiana non c’è una pagina così negativa. Caporetto al confronto appare una piccola cosa. Se poi aggiungiamo la sostanziale avversità dell’Europa nei nostri confronti, abbiamo il quadro completo di una situazione di cui forse non ci rendiamo neppure conto e dalla quale potrebbe determinarsi un vero conflitto sociale provocato dalla crisi e dalla miseria. Affidiamoci allo Stellone d’Italia, ma questa volta forse non sarà sufficiente.

.

Un’ambizione naufragata

Licia Mattioli, già vicepresidente di Confindustria e della Compagnia di San Paolo è stata sonoramente battuta come candidata presidente di Confindustria dove ha voluto ad ogni costo restare ostinatamente in lizza fino all’ ultima ora . Non rientrerà neppure nella Compagnia di San Paolo. Alcune sue affermazioni polemiche dopo la sconfitta indicano una certa mancanza di stile in un momento in cui il mondo imprenditoriale dovrebbe essere più che mai unito. Non ho mai avuto nulla di personale contro questa intraprendente signora che in pochi anni ha scalato anche la presidenza dell’ Unione Industriale di Torino. E’ ardimentosa, a volte persino aggressiva, con un carattere spesso spigoloso che in questa occasione ha avuto contro di se’ anche il fatto di rappresentare la continuità con uno dei peggiori presidenti di Confindustria. Non posso tuttavia dimenticare un episodio di tre anni fa quando, seduta vicino a me, applaudi’ un relatore che invocava la chiusura dei covi neofascisti, mentre a Torino stava avvenendo un’aggressione violentissima dei centri sociali nei confronti della Polizia la quale stava tutelando un legittimo comizio elettorale dell’estrema destra. In quella sala pochissime persone applaudirono il relatore che per la sua faziosità perse da quella sera la mia stima. Quell’applauso della vice presidente di Confindustria mi sorprese molto e mi rivelò una posizione politica che non avrei mai potuto condividere. Licia Mattioli, già vicepresidente di Confindustria e della Compagnia di San Paolo è stata sonoramente battuta come candidata presidente di Confindustria dove ha voluto ad ogni costo restare ostinatamente in lizza fino all’ ultima ora . Non rientrerà neppure nella Compagnia di San Paolo. Alcune sue affermazioni polemiche dopo la sconfitta indicano una certa mancanza di stile in un momento in cui il mondo imprenditoriale dovrebbe essere più che mai unito. Non ho mai avuto nulla di personale contro questa intraprendente signora che in pochi anni ha scalato anche la presidenza dell’ Unione Industriale di Torino. E’ ardimentosa, a volte persino aggressiva, con un carattere spesso spigoloso che in questa occasione ha avuto contro di se’ anche il fatto di rappresentare la continuità con uno dei peggiori presidenti di Confindustria. Non posso tuttavia dimenticare un episodio di tre anni fa quando, seduta vicino a me, applaudi’ un relatore che invocava la chiusura dei covi neofascisti, mentre a Torino stava avvenendo un’aggressione violentissima dei centri sociali nei confronti della Polizia la quale stava tutelando un legittimo comizio elettorale dell’estrema destra. In quella sala pochissime persone applaudirono il relatore che per la sua faziosità perse da quella sera la mia stima. Quell’applauso della vice presidente di Confindustria mi sorprese molto e mi rivelò una posizione politica che non avrei mai potuto condividere.

.

E’ mancato Pier Luigi Berbotto

E’ mancato giovedì scorso lo scrittore Pier Luigi Berbotto, noto soprattutto per il suo romanzo “Concerto rosso” edito da Mondadori. Lo conobbi oltre trent’anni fa e ho mantenuto un rapporto di amicizia e di stima con lui. Ho il solo rammarico di non averlo frequentato con la assiduità che meritava. Ho sempre letto i suoi libri ,ma mi è mancato il rapporto umano con lui. Nella galassia degli scrittori piemontesi era l’unico degno di essere letto. Non ha avuto il successo letterario che meritava, ma questo ci porterebbe a considerazioni molto amare sull’editoria, sulla critica e sul giornalismo. Era amico di Giovanni Arpino e seppe come lui dimostrare indipendenza e dignità, non barattando mai nulla per perseguire il successo. Ora le sue opere parlano per lui ed esse non sono destinate all’oblio come quelle di tanti scrittorelli legati all’effimero o alla faziosità politica. Ci trovammo a ricordare insieme l’amico comune Piero Passaggio ai suoi funerali ed apprezzai il suo discorso sobrio,partecipato, profondo. Anche nella quotidianità era un uomo degno di stima. La sua morte lascia un vuoto incolmabile in molti. Peccato non aver potuto presentare il suo ultimo libro “Uno sguardo oltre la siepe” che rappresenta il suo estremo messaggio e avrà il successo che merita.

.