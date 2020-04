Cronache della peste. Vivere e sopravvivere

“Noi dobbiamo sopravvivere ” leggo in una delle tante chat che seguo in questi giorni oziosamente affannati. “Al diavolo i soldi. Al diavolo il crollo del PIL. Noi dobbiamo sopravvivere!”

Già, solo questo conta, ormai, nell’immaginario collettivo dominato da un panico indotto ed instillato ossessivamente. E tu hai un bel ragionare di dati, ISTAT e ISS, spiegare che la vita personale non può prescindere dal dato economico, che il tracollo della società provocherà molti, ma molti più morti di questa (strana ) pandemia … Noi dobbiamo sopravvivere ti rispondono. Che poi significa “Io devo sopravvivere! “. E degli altri, di tutto il resto, delle generazioni future non me ne frega un beneamato…

