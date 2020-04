La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Cossiga che seppe guardare lontano

Francesco Cossiga è mancato dieci anni fa .E’ stato uno dei Presidenti della Repubblica più discussi che si rivela con il passare degli anni uno degli statisti più lucidi della storia repubblicana. Egli colse prima di ogni altro la crisi della I Repubblica successiva al crollo del Muro di Berlino e allo sconquasso degli equilibri europei e internazionali derivati dalla fine dell’ Unione Sovietica. Ebbe chiara la necessità di rinnovare l’impianto istituzionale italiano a cui si rivelò sorda la classe politica dei partiti di governo e di opposizone. Si dimise da Presidente nella primavera del 1992 ,alla vigilia di Tangentopoli che fece collassare il sistema dei partiti ,complice una magistratura che era debordata dai suoi ruoli per assumere una funzione giustiziera e moralizzatrice che Cossiga ebbe il coraggio di denunciare. Come uomo politico democristiano venne meno allo stereotipo del conformismo e del moderatismo proprio di una certa politica. Come è stato ricordato di recente ,cercò anche di porre in evidenza il problema della catena di comando in tempi di emergenza ,un tema che si sta rivelando molto attuale in questi tempi in cui il Parlamento è assente nel dibattito e ratifica a posteriori l’ operato del governo. Cossiga denunciò con chiarezza la fine di un regime partitocratico non democratico e di una Magistratura politicamente schierata . Non venne ascoltato o addirittura venne considerato un pazzo. In effetti, se rileggiamo oggi certi suoi discorsi e certi messaggi al Parlamento comprendiamo la sua lungimiranza che la storia finirà di riconoscergli. Ho avuto rapporti personali con Cossiga quand’era Presidente e conobbi la raffinatezza politica dell’uomo e la sua intelligenza che lo ponevano molto al disopra dei vari Occhetto e De Mila allora predominanti .

