Ma la Regione dice no alle passeggiate con i bambini

Si prosegue con la linea del rigore: continuiamo a restare a casa. Nessun allentamento delle misure di contenimento in Piemonte

E’ la linea del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo l’ apertura da parte del Governo alle brevi passeggiate genitore-figlio. “Nella nostra regione continuano a valere le regole più restrittive Bisogna continuare a stare a casa. Solo così vinceremo la battaglia”, prosegue il governatore.

A prevalere deve essere il buonsenso. Così come il cane può essere portato fuori per i bisogni fisiologici attorno alla propria casa, sarà anche possibile per un genitore andare a fare la spesa con un figlio, se non ha nessuno a cui lasciarlo. Lo stesso vale anche per prendere una boccata d’aria, ma non sono concesse, nemmeno ai genitori, passeggiate con i bambini.