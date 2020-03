Dopo l’annuncio del Comitato olimpico internazionale (Cio) sul termine di un mese entro il quale verrà assunta una decisione sulle Olimpiadi di Tokyo, per l’emergenza pandemia coronavirus, il premier giapponese Shinzo Abe per la prima volta pensa alla possibilità di far slittare la data di inizio dei Giochi: “E’ difficile poter pensare di organizzare l’evento in questo contesto, dobbiamo prendere una decisione che includa un possibile rinvio, dando la priorità alla salute degli atleti”.