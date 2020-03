Ladri di (e in) biciclette

L’elemento comune tra un tentato furto ed una rapina: la bicicletta. Tra mercoledì e giovedì il veicolo a due ruote è stato protagonista di due interventi effettuati dagli operatori della Squadra Volanti

Il primo intervento porta gli agenti in via Perrone dove una donna dichiara di aver visto un uomo

arrampicarsi al primo piano dello stabile, accedere all’interno di un’abitazione attraverso la finestra e fuggire

poco dopo in bicicletta. Un condomino si pone all’inseguimento del soggetto, fornendo ai poliziotti in tempo

reale indicazioni utili al rintraccio. Si tratta di un cittadino tunisino di 38 anni.

Una volta fermato, l’uomo

viene perquisito. Il trentottenne viene trovato in possesso di un cellulare, provento di furto. Pochi istanti

prima infatti il tunisino, approfittando della distrazione di un cittadino fermo ad una fontanella per bere,

intravede un cellulare in terra quindi arresta la corsa della sua bicicletta, raccoglie il telefonino e si allontana

velocemente. Il trentottenne, con numerosi precedenti di polizia e obbligo di firma, viene arrestato per

tentato furto e denunciato per non aver ottemperato al DPCM dell’11 marzo 2020 in quanto circolava senza

comprovato motivo e per aver fornito dichiarazioni mendaci a P.U. per le motivazioni asserite

nell’autocertificazione: l’uomo era uscito di casa solo per andare a comprare il pane.

Giovedì sera viene richiesto l’intervento di una pattuglia in via San Secondo dove un uomo sta trattenendo

un soggetto che pochi istanti prima aveva tentato di rubargli la bicicletta. La vittima si trova all’interno di un

negozio quando un cittadino marocchino di 33 anni monta in sella alla sua bici e si allontana velocemente.

L’uomo riuscirà a raggiungerlo e bloccarlo, così da assicurare il trentatreenne alle forze dell’ordine. Arrestato

per rapina e denunciato in stato di libertà per violazione dell’art. 650.