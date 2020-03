La Torta cremosa cocco e limone

Prepariamo insieme questa semplicissima torta, speciale per ogni occasione, ideale per soddisfare un’ improvvisa voglia di qualcosa di dolce, dal gusto fresco, agrumato e appagante.

Ingredienti:

1 uovo intero

130gr zucchero

50 gr. burro

370ml.latte fresco intero

60gr. farina di cocco

50gr. farina bianca

2 cucchiai di succo di limone

Scorza grattugiata di un limone

1 bustina vanillina

Zucchero a velo e farina cocco per decorare.

Far fondere il burro e lasciar raffreddare.

Montare nel mixer l’uovo intero con lo zucchero, aggiungere il burro, il latte, il succo del limone e la scorza grattugiata, la vanillina, la farina bianca e la farina di cocco.

Foderare una teglia (diametro 18) con carta forno.

Versare l’ impasto e infornare a 160gradi per 30 minuti poi, a 180 gradi per altri 30 minuti circa. Quando fredda decorare con zucchero a velo e farina di cocco.

Conservare in frigo, servire fredda.

Ottima preparata il giorno prima.

Paperita Patty