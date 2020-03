I calciatori del Toro si stanno continuando ad allenare nelle proprie abitazioni

“Tutti i giorni riceviamo il programma di allenamento: stretching, corsa e lavoro aerobico – ha detto Tomàs Rincon – anche se ci manca il pallone.

E al rientro dovremo fare una preparazione simile a quella estiva, perché è completamente diverso allenarsi sul campo. Per il momento viene prima la nostra salute e ci arrangiamo come si può, l’importante è tenersi in forma”.