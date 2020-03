Scuole, decisione definitiva martedì: apertura “se ci saranno le condizioni”

In Piemonte le scuole resteranno chiuse agli studenti, come è noto, lunedì e martedì, mentre l’ipotesi di riapertura mercoledì sarà presa solo nella giornata di martedì

E’ quanto spiega il governatore , Alberto Cirio, nell’illustrare l’ordinanza regionale scritta in base al decreto del premier Conte.

“Martedì – ha detto Cirio – decideremo, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, e vedremo se ci saranno le condizioni per rimandare i ragazzi a scuola, lunedì non ci sarebbero. Fino a martedì è invece in programma un’opera straordinaria di igienizzazione delle scuole, attività per cui potrà coadiuvare il personale Ata la Protezione Civile. Restano chiuse per tutta la settimana le università, che hanno una loro autonomia decisionale.