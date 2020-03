Teodor Currentzis, il duo Conunova- Kadouch, e il Trio di Parma le “stelle” di Marzo

Note di Classica / Gli appuntamenti del mese di marzo

Mercoledì 4 alle 21 al Conservatorio, per l’Unione Musicale, Alexandra Conunova al violino e David Kadouch al pianoforte, eseguiranno musiche di Debussy, Ravel e Beethoven. Giovedì 5 alle 20.30 e venerdì 6 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Fabio Luisi e con Ekaterina Bakanova soprano, eseguirà musiche di Reger e Mahler. Sabato 7 alle 20.30 all’ Auditorium del Lingotto, la SWR SYMPHONIEORCHESTER STUTTGAR diretta da Teodor Currentzis, eseguirà musiche di Mahler e Strauss. Lunedì 9 alle 20 al Teatro Vittoria, Soavi Affetti, La Musica del Parnaso, Ovvero “L’arte per l’arte”. Musiche di Corelli, Gentili, Dandrieu, Bononcini, Vivaldi, Lully, Rameau, Couperin. Martedì 10 alle 20 al Teatro Vittoria, l’Integrale dei Lieder di Schubert a cura di Erik Battaglia. Mercoledì 11 alle 20 al Teatro Regio, debutto de “La Boheme”.Opera in 4 atti. Musica di Giacomo Puccini. L’Orchestra e il coro del Teatro sarà diretta da Daniel Oren. Repliche fino a domenica 22. Mercoledì 11 alle 21 al Conservatorio, per l’Unione Musicale, il Trio di Parma eseguirà musiche di Beethoven, Kagel. Sabato 14 alle 20 al Teatro Vittoria, Francesco Bagnasco, Eleonora Minerva violini, Carlo Bonicelli viola, Davide Maffolini violoncello e Francesco Maccarone pianoforte, eseguiranno il quintetto in fa minore op. 34 di Brahms, raccontato da Antonio Valentino.

Domenica 15 alle 16.30 per l’Unione Musicale, ad Alba all’Auditorium Fondazione Ferrero, l’Italian Harmonists. Le voci della Scala, eseguiranno musiche di Bach, Boccherini, Schubert, Schumann, Rossini, Brahms, Offenbach, Dvorak, Berstein, Porter, Toch, Verdi, Puccini. Martedì 17 alle 20 al Teatro Vittoria, Anastasia Kobekina violoncello e Jean Selim Abdelmoula pianoforte, eseguiranno musiche di Schumann, Juon, R.Strauss. Giovedì 19 alle 20.30 e venerdì 20 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da James Conlon, eseguirà musiche di Schubert e Wagner. Mercoledì 18 alle 21 al Conservatorio, per l’Unione Musicale, Alessandro Lucchesini al pianoforte, eseguirà musiche di Schubert. Mercoledì 25 alle 21 al Conservatorio, Lucas Debargue al pianoforte, eseguirà musiche di Scarlatti, Medtner, Liszt. Giovedì 26 alle 20.30 e venerdì 27 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Juraj Valcuha, eseguirà musiche di Martucci e Sostakovic.

Pier Luigi Fuggetta