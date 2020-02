E a Milano le Fiamme gialle scoprono venditore abusivo di mascherine

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato anche appositi controlli per contrastare possibili fenomeni di aumento ingiustificato dei prezzi o altre condotte illecite connesse alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti.

In particolare, nell’ambito di tali controlli i Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano presso la Stazione Centrale hanno sorpreso un soggetto di nazionalità extracomunitaria che vendeva abusivamente decine di mascherine protettive.

Approfittando del particolare stato emotivo che in questo periodo sta vivendo la popolazione nonché della difficoltà a reperire sul mercato generi di questo tipo, l’interessato proponeva ai passanti, oltre ad accessori elettronici, l’acquisto di mascherine chirurgiche di dubbia qualità e comunque di tipologia assolutamente inefficace a proteggere dal virus.

I prodotti sono stati sequestrati e il venditore abusivo è stato sanzionato.

Le Fiamme Gialle proseguiranno costantemente i servizi delle specie su tutto il territorio provinciale per l’intero periodo dell’emergenza a tutela dell’economia e della salute dei cittadini.