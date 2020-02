I giorni del coronavirus tra paranoie e speculazioni

L’Italia è un Paese maltrattato dalla politica, che ci obbliga ad una continua tenzone elettorale, tanto assurda da far equivalere quelle tra Comune-Regione-Parlamento italiano-Parlamento Europeo, ed impedendo quel minimo di respiro politico e di pensiero perché ogni singola istituzione possa lavorare

Non ascoltare i politici quando si tratta di Sanità è fondamentale, a meno che non si tratti del Ministro alla Sanità e, sinceramente, anche in quel caso bisogna sapere se a scrivere davvero le sue frasi siano stati dei medici o se sia un suo pensiero politico personale.

L’Italia è anche un Paese come gli altri e quindi maltrattato dalla televisione e dai social-media, oggi che i giornali non li legge più nessuno, che martellano su un solo argomento alla volta in modo da moltiplicare l’effetto di massa e distorcendo la realtà nella quale viviamo. Qualcuno si ricorda ancora delle rivolte in Iraq ed Iran conseguenti all’omicidio di Suleimani? Vi ricordate dove c’è stata l’ultima catastrofe naturale? Sapete quante persone erano in piazza all’ultimo convegno delle Sardine o di Greta Thunberg?

Oggi gli italiani e le italiane sono invece connesse solamente con il CORONAVIRUS. Forse stiamo diventando monarchici. Tuttavia dobbiamo imparare ancora noi cosa significa la democrazia dei Social Media per non farci travolgere da Fake News e Panico di Massa. Il procurato panico è un reato, ma quando è tutta la popolazione, tutti i mass-media e quindi internet a moltiplicare il reato non è possibile fare nulla.

D’altra parte è la prima volta nella storia che il SSN si è dovuto confrontare con i Social Media e il loro potere distorcente. Esattamente come per la questione dei Vaccini Obbligatori, l’onda di panico ha distorto tutto producendo effetti controproducenti. D’altra parte a parlare sono stati dei Professori di Malattie Infettive in entrambi i casi, che non riflettono sul concetto di Comunicazione di Massa, ma pensano di avere davanti solo studenti o laureati in medicina. La Comunicazione è una scienza ed un’arte che i Professori di Malattie Infettive ancora non hanno imparato!!!

Il Prof. Cartabellotta e il Prof. Burioni al momento sono le uniche fonti scientifiche che non sono ancora cadute nella trappola dei politici, dei mass media e dei social media.

I fatti sono semplicissimi.

Esiste una nuova forma di para-influenza, meno mortale delle precedenti, ma soprattutto molto meno pericolosa dell’Influenza A, che sta uccidendo in questo momento 240 persone a settimana fino a circa 7-8mila morti l’anno.

Qualcuno di voi si è preoccupata o preoccupato di farsi il vaccino per Meningococco, Pneuomococco, HPV, HAV, HBV, Tetano ed appunto Influenza???

Eppure ognuna di queste patologie è molto più pericolosa del Coronavirus.

Di cosa avete paura allora? Del Panico indotto dai Social e Mass Media!

E’ una sindrome studiata già all’epoca di Freud e Jung e nota all’epoca come Isteria di Massa. Si capìche l’utero delle donne (histeros-utero) non c’entrava nulla e si passò a chiamarla Paranoia o Psicosi di massa.

Paranoia è il termine migliore. Paura di quello che non c’è per niente o paura esagerata di qualcosa che c’è, ma che non è affatto tanto pericolosa.

Abbiamo due morti in Lombardia di Coronavirus e circa 50 infetti al giorno 23/02/2020. Ma sapete da gennaio ad oggi (Prevalenza) oppure quante persone questa settimana (Incidenza) hanno preso l’Influenza e quanti sono morti in Lombardia Migliaia di persone infette, centinaia di morti (Prevalenza) per Influenza A solo in Lombardia. Centinaia di persone infette, almeno una decina di morti (Incidenza) per Influenza A questa settimana solo in Lombardia.

Cosa state facendo per evitare il vero pericolo mortale (Influenza A) ma anche Pneuomococco, Meningococco, HPV, HAV, HBV, Tetano, meno pericolosi di Influenza A ma tutti molto più pericolosi di Coronavirus?

NULLA e invece dovreste e potete. VACCINATEVI.

Ecco allora che l’ISS dopo una pessima campagna di informazione che ha fatto moltiplicare involontariamente il panico ha tirato fuori un DECALOGO, che è fondamentalmente quello che serve per evitare l’Influenza A e che pure contiene ancora elementi assurdi che possono ancora aumentare il panico !!!

Lavati spesso le mani Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Non prendere farmaci antivirali néantibiotici, a meno che siano prescritti dal medico Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Vediamo di spiegarlo analizzando i problemi di comunicazione.

1) LAVATI SPESSO LE MANI. Questa norma di base è banale, ma praticamente nessun uomo dopo essere stato in bagno si lava le mani e dopo tocca tutto. Non posso testimoniare per le donne. Chi starnuta con le mani dopo tocca tutto. Le mani servono per toccare il mondo pieno di virus e batteri. Lavarle è la cosa più semplice da fare per evitare centinaia di infezioni. Quasi nessuno lo fa in Italia.

2) Evita il contatto con le persone che hanno infezioni respiratorie. Questo è stato scritto da un criminale. E’ vero il contrario. Se hai una infezione respiratoria evita il contatto con altre persone. La notate la differenza? L’ISS in pratica sta chiedendo di avere un comportamento razzista in pubblico e sta scatendando reazioni che possono diventare violente in alcuni ambienti sociali. La frase riscritta in modo corretto invece obbliga all’assunzione di responsabilità personale. L’ISS non ci arriva?? A quanto pare NO.

3) NON TOCCARTI OCCHI NASI E BOCCA CON LE MANI. Questa informazione è utile a metà ed è scritta da un cattolico. Sicuramente !!! Non Toccarti è Non Commettere Atti Impuri, ma non c’entra nulla con il rischio di Coronavirus o Influenza A (molto più pericoloso) dovevano aggiungere due concetti: Non toccare a NESSUNO occhi naso e bocca con le mani SPORCHE. Aggiungere la parola a NESSUNO e la parola SPORCHE non è da poco. Intanto aumenta il senso di responsabilità, invece di aumentare la paranoia, ma soprattutto permette di lavare il viso e soffiarsi il naso, azioni assolutamente necessarie, se fatte con le mani pulite. L’ISS non ci arriva?? A quanto pare NO

4) COPRI NASO e BOCCA se starnutisci. Questo ovviamente è necessario per evitare ogni tipo di infezione, ma lo starnuto è necessario per liberarsi di una patologia respiratoria oppure è la conseguenza di un’allergia. E’ scritto benissimo. Anche chi soffre di allergia ha batteri e virus, meno pericolosi, ma comunque fastidiosi, che non è opportuno fare girare per il mondo. Questa indicazione gli italiani la usano?

5) Pulisci le superfici con cloro e alcol. L’indicazione è apparentemente utile ma di fatto ci induce a pensare a comportamenti ossessivo compulsivi. E’ d’altra parte impossibile lavare con cloro e alcol tutte le superfici. Se lo facessi con il mio PC si romperebbe, ad esempio e, certamente, in metropolitana non possiamo evitare di toccare tutto. La pulizia va limitata alle superfici di uso che possono essere pulite e che sono usate da molte persone, cioè i tavoli di un bar, ad esempio, oppure le maniglie delle porte di istituzioni e negozi. Bisogna anche aggiungere che non occorre lavarle ogni minuto ma, dopo il passaggio di masse di persone, sicuramente bisogna farlo.

6) Il punto 6 è perfetto e, a differenza del precedente, evita il comportamento compulsivo nei confronti dei farmaci. La autoterapia è sempre pericolosa e generalmente inutile. Bisogna sempre consultare un medico. Per qualunque sintomo di qualunque patologia.

7) Contatta il numero 1500. Questa indicazione è scritta in modo inadeguato. Bisogna premettere il SE SEI STATO IN CINA negli ultimi 14 giorni ALLORA chiama il 1500 se hai sintomi. L’ordine dei fattori in italiano cambia di molto il risultato. Purtroppo l’ISS ha scritto l’indicazione in modo sbagliato e si ritroverà migliaia di chiamate inutili di persone che hanno letto solo la prima parola (SE HAI LA FEBBRE). Siccome siamo a FEBBRAIO, migliaia di persone hanno la febbre, per molte ragioni, tra cui l’Influenza A. Anche la tosse è molto comune, anche per allergie, soprattutto quest’anno che non c’è stato l’inverno. Ripetiamo allora che il senso del punto 7 è SOLO per chi è stato in CINA negli ultimi 14 giorni.

In realtà si dovrebbe aggiungere che chi è stato in CINA negli ultimi 14 giorni deve stare in ogni caso in quarantena. Purtroppo l’imprenditore lombardo non ha seguito questa norma.

8) Usa la mascherina solo se sei malato o se assisti persone malate. Questa è un’ottima idea. L’effetto di insegnare l’uso della mascherina all’inizio produrrà comunque momenti di panico. Ho visto una persona con mascherina allontanata da tutti in metropolitana. La persona aveva una valigia. Uscito dalla metropolitana ha preso dei fazzoletti per toccare la propria valigia. Quella persona soffriva di Fobia e non aveva nessun sintomo respiratorio evidente. Aveva paura di noi e forse era anche contento che gli altri stessero lontani e ciò nonostante ha voluto dimostrare il disprezzo e la paura verso di noi usando i fazzoletti sulla sua propria valigia.

9) I prodotti e le merci non sono pericolosi anche se fatti in Cina. Questo è un’informazione che farà urlare al “gomblotto plutocratico”, e pure sionista e massonico nonostante si tratti della Cina. In realtà è verissimo che le merci non possono contenere il virus perché il tempo di stockaggio e trasporto superano ampiamente i 14 giorni ed ovviamente non starnutiscono. Questo vale anche per i cibi cucinati nei ristoranti cinesi dai cinesi, perché questi vivono in Italia e quindi hanno lo stesso rischio di chiunque di noi di avere il virus. La paranoia che possano avere incontrato parenti venuti dalla Cinamè falsa, come dimostra il fatto che l’unico caso in Italia di contagio è dovuto ad un irresponsabile imprenditore lombardo.

10) Gli animali non diffondono il virus. Anche questo finalmente serve ad evitare assurde paranoie ed è stato scritto ovviamente dai “gomblottisti” animalisti. E’ tuttavia vero nonostante le fantasie che il virus sia stato preso da animali in Cina.

Mi scuso della mia presunzione di aver voluto fare delle correzioni alle indicazioni ISS. Spero capiate che lo scopo è quello di ridurre il PANICO che è una patologia psichiatrica oggi molto più diffusa anche dell’Influenza A.

Lo scopo era anche quello di obbligarvi a pensare e leggere con la vostra testa due volte le dieci indicazioni, per usarle in modo corretto, invece che trascinati dal PANICO.

Ovviamente ho starnutito sul computer almeno due volte mentre scrivevo, ma leggere e condividere questo articolo dal vostro PC o Cellulare o Stamparlo per leggerlo in pubblico, non produce nessuna infezione di nessun tipo a nessuno !!!

Manlio Converti

psichiatra e blogger