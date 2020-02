Coronavirus, i rettori pronti a chiudere temporaneamente Università e Politecnico

L’Università di Torino, quella del Piemonte Orientale e il Politecnico potrebbero essere chiuse a seguito degli sviluppi della questione Coronavirus

La decisione sarà presa in queste ore dai rettori: è emerso a Torino nella riunione in corso nella sala operativa della protezione civile regionale, indetta dalla Regione. Presenti all’incontro, con il presidente Cirio il responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia, Giovanni Di Perri, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e il questore Giuseppe De Matteis. Le scuole resteranno comunque chiuse fino a martedì per le vacanze di carnevale.