Music tales – La rubrica musicale

***

“Sogno la pace nel mondo

Ma a casa sono brava a far la guerra

La storia è sempre quella

Noi siamo tutti uguali

Ma il colore della pelle conta

Se parte la rivolta

Combatto con lo scudo dello schermo

Le armi da tastiera

Di giorno sto in trincea

Lancio opinioni fino a sera”

In radio da venerdì 3 marzo 2017, “Non me ne frega niente” è il primo singolo estratto da “Nel caos di stanze stupefacenti”, album di inediti di Levante.

Il testo fotografa le isterie da “social network” dei nostri giorni (Codardo chi non c’era a scrivere sul diario da che parte sta la verità/JE SUIS PARIS MADAME/Ma in piazza scendo solo per il cane/Non mi vogliate male/Ho sempre poco tempo per lottare senza il modem) con uno sguardo disincantato e mai autoassolutorio.

Il racconto di un’artista che è dentro le dinamiche del web e conosce la sottile linea di demarcazione tra sostegno virtuale e alienazione da tastiera. Amo Levante, mi piace la sua penna, ed anche la sua faccia.

Credo sia intelligentemente “stronza” con l’accezione positiva del termine. Mi piace il suo modo di dire le cose, di prendere una posizione. Un po’ mi ci rivedo. Oggi siamo tutti bravi a far la rivoluzione da dietro uno schermo, è quella “corpo a corpo” che trascuriamo, per paura di esporci.

Brano, questo, che cita l’indifferenza di ognuno di noi di fronte a fatti ed avvenimenti che, pare, non ci riguardino…ma cosi non è: siamo responsabili di tutto, siamo coinvolti in tutto, anche negli eventi che non ci toccano direttamente ma ai quali, anche fosse per caso, assistiamo.

Non passate nessun giorno senza un rischio.

Andate al dunque.

Esagerate.

Il pericolo più grande

è la prudenza, il calcolo.

Siate sfrenati

nei sensi

e nell’immaginazione

Ascoltatela e ditemi la vostra

https://www.youtube.com/watch?v=jWPIATLx7HY



Chiara De Carlo

***

Chiara vi segnala i prossimi eventi …mancare sarebbe un sacrilegio!