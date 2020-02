Rock Jazz e dintorni. Il rapper Ketama 126 e Jono Manson

Gli appuntamenti musicali della settimana

Lunedì. All’Arteficio, durante la presentazione del libro fotografico a soggetto di Guido Harari “Sguardi randagi”, Federico Sirianni interpreta canzoni di Fabrizio De Andrè.

Martedì. Al Jazz Club suona l’Edn Jazz Quintet con la voce di Valentina Camilleri.

Mercoledì. All’Arteficio si esibisce la Ballin’ The Jack Blues Band. Al cinema Massimo, il film capolavoro di Eric von Stroheim “Greed”, viene sonorizzato dai chitarristi Stefano Pilia, Luca Mai, Xabier Iriondo, Paolo Spaccamonti Alessandro “Asso” Stefana e il batterista Paolo Mingardi. All’Off Topic è di scena Matteo Tambussi. All’Osteria Rabezzana suona l’Acoustic Project.

Giovedì. Al Cafè Neruda sono di scena i Frubers in The Sky. All’Arteficio si esibiscono i Son Machito. Al Blah Blah suona il pianista Antonio Sorgentone. Per “Novara Jazz” all’Opificio Cucina e Bottega, tributo a John Coltrane eseguito dal quartetto del vocalist Andrea Marchetti.

Venerdì. Al Cap 10100 si esibiscono i Management. Al Folk Club è di scena il cantautore Jono Manson accompagnato da Mandolin Brothers e Jason Crosby. Al Blah Blah suona la String Band di Lu Silver. Al Combo si esibiscono i Ninos Du Brasil. Al Magazzino di Gilgamesh suona il chitarrista blues Giles Corey. Al Diavolo Rosso di Asti si esibisce Andrea Biagioni.

Sabato. Al Jazz Club suona il quartetto del sassofonista Renato D’Aiello e del trombonista Roberto Rossi. Al Concordia di Venaria è di scena il rapper Ketama 126. Al Blah Blah si esibiscono i Trip. Allo Ziggy sono di scena gli Eddie Bunker e The Love Supreme. Al Magazzino sul Po suonano Fuco, Hofame e Deian e l’Orsoglabro.

Pier Luigi Fuggetta