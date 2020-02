Oggi al cinema

Le trame dei film nelle sale di Torino A cura di Elio Rabbione

1917 – Drammatico. Regia di Sam Mendes, con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch e Richard Madden. 6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevono un ordine di missione suicida: dovranno attraversare le linee nemiche e consegnare un messaggio cruciale che potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco.

Per Blake l’ordine da trasmettere assume un carattere personale dal momento che suo fratello fa parte di quei 1600 soldati che devono lanciare l’offensiva. Il loro sentiero della gloria si avventura su un terreno accidentato, trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate, per impedire una battaglia e percorrere più in fretta il tempo che li separa dal 1918. Durata 110 minuti. (Ambrosio sala 1, Massaua sala 5, Eliseo Blu, Greenwich Village sala 1 e sala 2, Ideal, Museo del Cinema – Massimo sala Rondolino V.O., Reposi sala 2, The Space Parco Dora sala 5 e sala 6, The Space Le Fornaci sala 3 e sala 8, Uci Cinemas Lingotto sala 4/8/11, Uci Cinemas Moncalieri sala 4 e sala 16)

Alice e il sindaco – Commedia drammatica. Regia di Nicolas Pariser, con Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier. Per il sindaco di Lione, Paul Théraneau, niente sembra più andare per il verso giusto. Non un progetto, non un’idea originale. Dopo trent’anni passati in politica, Paul si sente completamente svuotato. Per tentare di risolvere il problema gli viene affiancata una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Tra i due si instaura ben presto un dialogo che avvicinerà la donna al sindaco e sconvolgerà le certezze di entrambi. “Alice e il sindaco” è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: “Una riflessione contemporanea, lucidissima e spietata, sul rapporto tra la politica e le idee. Cosa sono le idee? Che ruolo hanno oggi gli intellettuali? E come può la politica fronteggiare il senso d’impotenza di fronte alla complessità del mondo? …Pariser trova le parole per decifrare il presente e ipotizzare una possibile soluzione per il futuro”. Durata 105 minuti. (Classico)

Birds of prey – Fantasy. Regia di Cathy Yan, con Margot Robbie e Ewan McGregor. L’eroina Harley Quinn contro il perfido Black Mask tra le strade di Gotham City, quattro anni dopo le avventure raccontate in “Suicide Squad”: amori finiti cui mettere un cerotto piuttosto spesso a salvaguardia, la ricerche di quelle “colleghe” che abbiano qualche problema da risolvere, fare squadra nel tentativo di mettere al tappeto il supercattivo. Durata 109 minuti. (Massaua sala 4, Ideal, Lux sala 2, Reposi sala 1, The Space Parco Dora sala 1/2/7, The Space Le Fornaci sala 2/5/6, Uci Cinemas Lingotto sala 6 anche V.O. e sala 7, Uci Cinemas Moncalieri 6/9 e sala 11 anche V.O.)

Il diritto di opporsi – Drammatico. Regia di Destin Daniel Cretton, con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx. Tratto da una storia vera. La vicenda di Bryan Stevenson, brillante avvocato di colore nell’Alabama della metà degli anni Ottanta, che assume la difesa di un uomo – anch’egli di colore – accusato di avere ucciso una ragazza senza la minima prova. Durata 137 minuti. (Centrale V.O., Due Giardini sala Nirvana, F.lli Marx sala Groucho, Lux sala 1, The Space Parco Dora sala 5 e sala 6, The Space Le Fornaci sala 4 e sala 9, Uci Cinemas Lingotto sala 1/4/8, Uci Cinemas Moncalieri 13)

Doolittle – Commedia avventurosa. Regia di Stephen Gaghan, con Robert Downey jr, Antonio Banderas e Martin Sheen. Il dottor Doolittle, famoso medico dell’età vittoriana, da quando ha perso la giovane moglie se ne sta chiuso nella propria casa, per unica compagnia una fedele folla di animali esotici, con cui egli regolarmente parla. Quando la sovrana cade vittima di una grave malattia, Doolittle non ci penserà su due volte a imbarcarsi per un lungo viaggio verso un’isola lontana, alla ricerca di quella cura che potrà ridare la salute alla sua regina. Ritornerà rinforzato nello spirito, ma non saranno mancate avventure e lotte contro vecchi nemici. Durata 101 minuti. (Massaua sala 1 e sala 5, Ideal, Lux sala 3, Reposi sala 5, The Space Parco Dora sala 2 e sala 8, The Space Le Fornaci sala 7 e sala 8, Uci Cinemas Lingotto sala 9 e sala 10, Uci Cinemas Moncalieri sala 7)

Figli – Commedia. Regia di Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Stefano Fresi. Nicola e Sara hanno scoperto a loro spese uno dei segreti meglio custoditi del mondo contemporaneo: fare il secondo figlio, nell’Italia della natalità zero e della precarietà come regola di vita, rischia di innescare una bomba ad orologeria e aprire il varco ad una serie di incognite spesso difficile da gestire.

La relazione fra Nicola e Sara, teoricamente imperniata su una divisione dei compiti 50/50, fa sentire ognuno di loro non riconosciuto nei propri sforzi e gravato ben oltre il dovuto delle incombenze familiari. Che fare allora quando tutto quello che vorresti è saltare fuori dalla finestra di casa tua e abbandonare il campo? durata 97 minuti. (Massaua sala 3, Greenwich Village sala 3, Ideal, The Space Parco Dora sala 5, The Space Le Fornaci sala 8, Uci Cinemas Lingotto sala 8, Uci Cinemas Moncalieri sala 12)

Hammamet – Drammatico. Regia di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Renato Carpentieri, Omero Antonutti e Claudia Gerini. Una riflessione su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Gli ultimi sei mesi della vita di Bettino Craxi, il suo esilio, la sua malattia. Sono passati vent’anni dalla scomparsa di uno dei leader più discussi del Novecento italiano e il suo nome, che un tempo riempiva le cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, l film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinalo dall’interno. Durata 126 minuti. (Reposi sala 4)

Jojo Rabbit – Commedia. Regia di Taika Waititi, con Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Sam Rockwell e Taika Waititi. Il giovanissimo Jojo Betzier ha dieci anni e ha molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Sempre impacciato viene appunto chiamato Jojo Rabbit per sottolineare, con la crudeltà di certi bambini, sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà. Per cercare di affrontare un mondo che per lui è del tutto ostile, egli si rivolge allora al suo amico immaginario che ha le sembianze di Adolf Hitler: ma il ragazzino comincia a porsi parecchie domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento, quando scopre che la madre (la Johansson, candidata all’Oscar) nasconde in casa una ragazza ebrea, Elisa. Tra i due nasce un’amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve. Film d’apertura e grande successo all’ultimo TFF. Durata 108. (Eliseo Grande, Greenwich Village sala 1 e sala 2 anche V.O., Romano sala 2, The Space Parco Dora sala 5, The Space Le Fornaci sala 4 e sala 9, Uci Cinemas Lingotto sala 3, Uci Cinemas Moncalieri sala 3 e sala 13)

Judy – Biografico. Regia di Rupert Goold, con Renée Zellweger, Jessie Buckley e Michael Gambon. L’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del “Mago di Oz”. Un mix di fama e successo, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi matrimoni e gli amori tormentati, il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra per un’ultima serie di concerti. Il ritratto appassionato di una donna – che le figlie hanno rifiutato -, un capolavoro della Zellwegwer che pare andare dritta verso l’Oscar dopo essersi già assicurata il Golden Globe. Durata 118. (Ambrosio sala 2 anche V.O., Eliseo Rosso, Uci Cinemas Lingotto sala 2, Uci Cinemas Moncalieri sala 14)

Il ladro di giorni – Drammatico. Regia di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e Augusto Zazzaro.

Un padre, appena uscito di galera, raggiunge dopo sette anni il figlio dodicenne, che vive in Trentino con gli zii, per riportarlo con sé al sud: sarà un viaggio di quattro giorni, un’occasione per approfondire una conoscenza da sempre forse cercata ma anche il trovarsi di fronte ad un passato che non vuole scomparire. Durata 105 minuti. (Museo del Cinema – Massimo sala Cabiria, Uci Cinemas Moncalieri sala 5)

Odio l’estate – Commedia. Regia di Massimo Venier, con Aldo Giovanni e Giacomo, e con Michele Placido e Massimo Ranieri. Aldo non ha un lavoro fisso ma in compenso due figli e una moglie che sbraita in continuazione; Giovanni organizza e dirige un negozio di calzature ma l’impresa è prossima al fallimento; Giacomo è un dentista di successo ma se la deve vedere con un figliastro in piena ribellione adolescenziale. I tre con i rispettivi quanto disastrati nuclei familiari si ritroveranno a trascorrere le vacanze estive su una medesima isola. Non soltanto: per un imperdonabile errore dell’agenzia che ha pilotato il loro soggiorno si vedranno occupare la stessa casa, con tutti gli inconvenienti che la cosa può procurare. Durata 110 minuti. (Massaua sala 1 e sala 2, Reposi sala 3, The Space Parco Dora sala 3 e sala 6, The Space Le Fornaci sala 1 e sala 8, Uci Cinemas Lingotto sala 3 e sala 5, Uci Cinemas Moncalieri sala sala 7 e sala 8)

Parasite – Drammatico. Regia di Bong Joon-ho. Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello stradale. La presenza dei genitori e della sorella rende le condizioni abitative difficoltose ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario: poi la svolta arriva con un amico che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una ricca famiglia.

Il lavoro è ben pagato e la villa del signor Park, dirigente di una ditta d’informatica, è un capolavoro architettonico. Ki-woo ne è talmente entusiasta che intravede un’opportunità da cogliere al volo, creando per la sorella un’identità segreta come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari proprietari. Durata 132 minuti. (Nazionale sala 1, The Space Parco Dora sala 5, Uci Cinemas sala 1, Uci Cinemas Moncalieri sala 15)

Piccole Donne – Drammatico. Regia di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chamalet, Louis Garrel, Laura Dern e Meryl Streep. La storia delle quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, quattro giovani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con i problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana. Figura di risalto del gruppo è Jo, che si distingue dalle altre per la sua indole indipendente e per la sua perenne ricerca di libertà, che fanno di lei una donna ribelle in pieno contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo. Determinata e testarda, Jo desidera affermarsi come scrittrice, nonostante i tempi non siano ancora maturi per un’autrice donna. La giovane è però pronta a tutto pur di realizzare il suo desiderio e spronerà le sue sorelle a fare altrettanto con i loro sogni e a ribellarsi a quel rigido sistema sociale che le vuole sposate in un matrimonio di convenienza, abili soltanto a badare alla casa e ai figli. Durata 135 minuti. (Massaua sala 3, F.lli Marx sala Chico, Reposi sala 7, Romano sala 1, Uci Cinemas Moncalieri sala 14)

La ragazza d’autunno – Drammatico. Regia di Kantemir Balagov, con Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina. Leningrado, 1945. La guerra è finita ma l’assedio nazista è stato feroce e la città è in ginocchio. Lya è una ragazza bionda, timida e altissima, che ogni tanto “si blocca” per un trauma da stress. Lavora come infermiera in un ospedale e si occupa del piccolo Pashka. Ma quando la vera madre del bambino, Masha, torna dal fronte, lui non c’è più. Spinta psicologicamente al limite dal dolore e dagli orrori vissuti, Masha vuole un altro figlio e Lya dovrà aiutarla, a tutti i costi. Durata 137 minuti. (Greenwich Village sala 3)

Richard Jewell – Drammatico. Regia di Clint Eastwood, con Paul Walter Hauser, Kathy Bates e Sam Rockwell. Il regista di “Mystic river”, quasi novantenne (il compleanno il prossimo 31 maggio) racconta la vicenda che scosse la città di Atlanta il 27 luglio 1996, durante le Olimpiadi, allorché l’uomo del titolo scoprì, abbandonato in un parco, uno zainetto con una bomba all’interno. Il pronto intervento di Richard fece sì che, lanciando l’allarme, lo scoppio facesse “soltanto” un morto e un centinaio di feriti. Ben più grave sarebbe stato il bilancio senza il coraggio di quell’uomo: prima salutato come eroe, poi indagato e ritenuto il presunto responsabile dell’attentato dall’FBI, complice delle accuse un quotidiano della città che aveva visto in quell’uomo, che ancora viveva con la madre e che coltivava la passione per le armi e il culto delle forze dell’ordine, il perfetto soggetto da perseguire. Dopo pochi mesi fu scagionato, con le nuove indagini che portarono al vero colpevole, ma la sua vita divenne un inferno. Oggi Clint contribuisce a ridare all’uomo, ormai scomparso, la sua piena dignità. Kathy Bates, nel ruolo della madre, è candidata al premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Durata 129 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse, F.lli Marx sala Harpo, Reposi sala 6)

Sorry we missed you – Drammatico. Regia di Ken Loach, con Kris Hitchen e Debbie Honeywood. Ricky, Debbie vivono a Newcastle con i loro due figli. Sono una famiglia forte che si prende cura l’uno dell’altro. Lui è passato da un lavoro ad un altro mentre lei continua a prendersi cura degli anziani. Nonostante lavorino duramente si rendono conto che non avranno mai l’indipendenza o la propria casa. Ricky – che ha visto sfumare l’ultimo precario lavoro e ha perso la propria casa per non aver potuto pagare il mutuo – accetta un contratto con una ditta di consegne a domicilio, vende l’auto della moglie e si compra un camion, ma non ha un’assicurazione che lo salvaguardi da soprusi di ogni sorta. Durata 100 minuti. (Nazionale sala 2)

Tolo Tolo – Commedia. Di e con Checco Zalone.

Vittima dei debiti (l’apertura di un ristorante di sushi, nel territorio delle Murge, non si è rivelato certo un successo), inseguito da una moglie da cui è separata che pretende gli alimenti e dall’attuale che è ben lontana dall’accettare una situazione disastrosa, il protagonista della vicenda inventata nell’oggi che più oggi non si può, con la collaborazione di Paolo Virzì, dal campione d’incassi Zalone, non vede una via d’uscita ai suoi guai che nella fuga: in Africa, paese ospitale, che, se nasconde qualche attacco dell’Isis, gli offre l’occasione per riprendere la strada di casa a bordo di un barcone. Durata 90 minuti. (Ideal, Uci Cinemas Lingotto sala 4, Uci Cinemas Moncalieri sala 3 e sala 12)

Villetta con ospiti – Drammatico. Regia di Ivano De Matteo, con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo e Vinicio Marchioni. Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina nel nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè, poi, di notte, la commedia scivola nel noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti sono davanti ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è da mettere sotto accusa anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati. Durata 88 minuti. (Romano sala 1 e sala 3)