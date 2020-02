Music tales, la rubrica musicale

***

“Se vieni giù al fiume

Scommetto che troverai gente che ci vive

Non ti devi preoccupare se non hai i soldi

La gente del fiume è felice di donare”

Proud Mary è una canzone scritta dal cantante e chitarrista statunitense John Fogerty. Fu registrata la prima volta dal gruppo rock dei Creedence Clearwater Revival (nel quale Fogerty cantava e suonava la chitarra solista) nel 1969, nell’album Bayou Country. Distribuita come singolo nel gennaio 1969, diventò la prima entrata fra i primi dieci posti della classifica americana U.S. Pop chart, piazzandosi al secondo posto. Fu il primo di cinque singoli pubblicati dalla band che raggiunsero quella posizione nella chart e il fatto che il gruppo non abbia mai pubblicato un singolo che abbia raggiunto la prima posizione ha valso ai Creedence il record di gruppo con il maggior numero di seconde posizioni.

Proud Mary era stata creata, dopo che Fogerty aveva lasciato l’esercito, mettendo assieme parti di canzoni diverse, una delle quali riguardava una lavandaia di nome Mary. In particolare la frase Left a good job in the city (Ha lasciato un buon lavoro in città) è stata scritta in seguito al congedo dello stesso Fogerty dalla Guardia Nazionale, ed il verso “rollin’ on the river” (rotolando sul fiume) era tratta da un vecchio film di Will Rogers su dei vecchi appassionati di ruote a pale, che a un certo punto cantavano proprio “rollin’ on the river”.

Ma io ho scelto questo brano non per il significato o chissà che altro, ma per ricordare che raccolse la migliore ovazione al Newport Pop Festival del 3 e 4 agosto 1968 a Newport Beach, in California.Forse molti di noi non ricordano quel festival che raccolse 100.000 persone e fu il primo evento rock con una tale affluenza, ma, come spesso accade in tanti festival dell’epoca, il sindaco, su protesta della cittadinanza, viete lo svolgimento di nuovi raduni.

La manifestazione si sposta cosi a Northridge, nella San Fernando Valley, municipalità di Los Angeles, per volontà di Mark Robinson.Gli investimenti sono enormi e la promozione davvero massiccia (l’evento è annunciato come il più grande Festival musicale si sempre), il costo del biglietto è di 7 dollari per ogni giornata e, udite udite, nei primi giorni dell’estate 1969 arriva un totale di 200.000 persone.Il Newport 1969 è la fotografia di un momento storico in cambiamento: se da una parte precede i fasti di Woodstock, dall’altra anticipa la tragedia di Altamont.Mi permetto di dire:”begli anni quelli musicalmente parlando….come ci siamo involuti…”

Ascoltatela , è sempre un piacere

https://www.youtube.com/watch?v=XfyEpmQM7bw

Chiara De Carlo

***

Chiara vi segnala i prossimi eventi …mancare sarebbe un sacrilegio!