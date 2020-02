Note di Classica. I concerti di febbraio

Jordi Savall, Leonidas Kavakos e Alena Baeva, le “stelle” del mese

Sabato primo febbraio alle 20 al Teatro Vittoria per l’Unione Musicale, Valerio Quaranta violino, Martina Anselmo viola, Luigi Colasanto violoncello, Claudio Cavallin contrabbasso e Marco Prevosto pianoforte, eseguiranno il Quintetto in la maggiore op.114 D 667 di Schubert. Lunedì 3 alle 20 sempre al Teatro Vittoria, laReverdie con David Riondino voce narrante, presentano “Il Milione Ovvero Il Libro Delle Meraviglie” , Viaggio musicale sulle tracce di Marco Polo. Martedì 4 alle 20 ancora al Teatro Vittoria, il Quartetto Indaco eseguirà musiche di Da Vinci, Beethoven, Dvorak. All’Auditorium Del Lingotto alle 20.30 la Malmo Symphony Orchestra diretta da Robert Trevino e con Alena Baeva al violino, eseguirà musiche di Brahms e Beethoven. Mercoledì 5 alle 21 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Pietro De Maria al pianoforte eseguirà le Sonate per Pianoforte (primo concerto), di Beethoven. Giovedì 6 alle 20.30 e venerdì 7 alle 20 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai con Leonidas Kavakos nel doppio ruolo di direttore e violinista, eseguirà musiche di Beethoven e Brahms. Sabato 8 alle 20 al Teatro Vittoria, l’Integrale Dei Lieder Di Schubert a cura di Erik Battaglia. Domenica 9 alle 16.30 al Teatro Vittoria per L’Unione Musicale, Tetraktis Percussioni, eseguirà musiche di Bach, Vivaldi, Zivkovic, Stravinskji, Rossini, Montalbetti, Ciammarughi, Gardella. Mercoledì 12 alle 20 al Teatro Regio, debutto di “Nabucco”, dramma lirico in 4 parti. Musica di Giuseppe Verdì. L’Orchestra e il Coro del Teatro sarà diretta da Donato Renzetti. Repliche fino a sabato 22.

Sempre mercoledì 12 alle 21 al Conservatorio, Kian Soltani al violoncello e Aaron Pilsan al pianoforte, eseguiranno musiche di Stravinskij, Beethoven, Part, Franck. Mercoledì 19 alle 21 al Conservatorio, per L’Unione Musicale, Hespèrion XXI e Jordi Savall viola da gamba, eseguiranno musiche di Ortiz, Sanz, Dowland, Hume, Correa de Arauxo, Valente, Froberger, Abel, Bach, de Visèe, Marais. Mercoledì 26 alle 21 al Conservatorio, Benedetto Lupo al pianoforte con il Quartetto Delian, eseguirà musiche di Poulenc, Bach, Honegger, Casella, Rota, Schnittke. Giovedi 27 alle 20.30 e venerdì 28 alle 20, all’Auditorium Toscanini l’Orchestra Rai diretta da Fabio Luisi e con Ekaterina Bakanova soprano, eseguirà musiche di Reger e Mahler. Sabato 29 alle 20 al Teatro Vittoria per l’Unione Musicale, Daniele D’Ambra clarinetto , Luca Vacchetti,fagotto, Elia Gaiottino, corno, Francesco Bagnasco, violino, Diego Maffezzoni, viola, Lucia Sacerdoni, violoncello, Tommaso Fiorini contrabbasso, eseguiranno il “Settimino in mi bemolle maggiore op. 20” di Beethoven.

Pier Luigi Fuggetta