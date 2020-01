Dal Grande Torino a Kobe Bryant, quando il cielo reclama i suoi Eroi

Tutti i campioni sportivi rapiti dai cieli: dal Grande Torino del ’49 alla leggenda vivente del Basket Kobe Bryant

Un fuoriclasse dello sport già considerato leggenda, una vita di record che si chiude in una tragedia aerea: Kobe Bryant e la sua fine somigliano a quella di un gruppo di idoli sportivi vincenti e mitici la cui parabola si è chiusa in un incidente seguito per anni, a volte decenni, dallo sconforto dei tifosi.

1949: il Grande Torino

Ad inaugurare questa lunga serie di tragedie sportive, fu proprio il Grande Torino: una squadra capace di dominare ovunque per tutti gli anni ’40; di ritorno da un’amichevole in Portogallo, l’aereo che riportava a casa la squadra si infranse sulla basilica di Superga, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

A pochi mesi di distanza, il pugile Marcel Cerdan, bello e impossibile, ricordato per la straordinaria ed intensa storia d’amore con Edith Piaf, morì in un incidente aereo il 28 ottobre 1949 mentre andava a combattere negli Usa.

1958: il Manchester United

Il disastro aereo di Monaco di Baviera (aeroporto di Monaco-Riem) avvenne il 6 febbraio 1958, quando il volo 609 della British European Airways che trasportava la squadra del Manchester United si schiantò al terzo tentativo di decollo. Morirono 23 persone, tra cui 8 dei “Busby Babes”: fra i superstiti Bobby Charlton, in seguito vincitore di un Mondiale con l’Inghilterra e un Pallone d’oro.

Anni ’60-’90

Nel 1960 un incidente simile cancellò la nazionale di calcio olimpica della Danimarca che già sognava le Olimpiadi a Roma.

Nel ’66, nuove lacrime per lo sport italiano: nel disastro aereo di Brema, dove in tutto persero la vita 46 persone, trovarono la morte 7 ragazzi della Nazionale italiana di Nuoto, accompagnati dallo staff tecnico e dal giornalista RAI Nico Sapio.

L’aereo su cui viaggiava la selezione dello Zambia precipitò a Libreville nel 1993. Sul disastro di cui furono protagonisti i rugbisti argentini dell’Old Christians, il chi aereo si schiantò sulle Ande, sono stati fatti libro e film, mentre l’Alianza Lima, squadra di punta del calcio peruviano, scomparve nel 1987.

2016: la Chapecoense

Nel 2016 ha commosso il mondo la tragedia della Chapecoense, la squadra brasiliana che stava volando in Colombia per la Coppa Sudamericana e non riuscì mai a giocare quella finale.

2018: Srivaddhanaprabha, il presidente del Leicester

Nell’ottobre 2018, alla fine di un match contro il West Ham, è scomparso invece il magnate thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, che da presidente del club, firmò , insieme a Claudio Ranieri la vittoria della Premier League 2015/2016, una delle imprese più epiche ed incredibili nel calcio degli ultimi anni.

L’elicottero, durante il decollo dal parcheggio del King Stadium, si schiantò andando successivamente a fuoco fra lo sgomento dei giocatori e in particolare del portiere Schemichel che da lontano vide la scena.

2019: Emiliano Sala

Soltanto un anno fa, il 21 gennaio 2019, inabissandosi nelle acque della Manica, andava incontro al suo destino l’attaccante argentino Emiliano Sala; stava volando, a bordo di un Piper, verso la sua nuova squadra, il Cardiff, per le visite mediche.