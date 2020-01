Coronavirus, circola in queste ore su Whatsapp un messaggio di allerta contro il Coronavirus, ma si tratta di un fake

Come spesso accade, quando la mancanza di informazioni certe si abbina alla generale carenza di conoscenze in campo medico ed epidemiologico, questo genere di appelli “a scopo protettivo della salute nazionale” si diffondono altrettanto “viralmente” in rete, creando ansia e panico ingiustificati nella popolazione.

Ma su cosa si fonda questa crescente fobia del Coronavirus?

Semplicemente, molti commercianti cinesi avrebbero soggiornato, per “ovvi motivi di business” alcuni giorni a Wuhan, città al centro dell’epidemia di Coronavirus.

Ad oggi, 29 gennaio, si conterebbero circa 5.974 contagi da Coronavirus accertati con 132 morti. Il bilancio supera sì quello della Sars (anni 2002-2003), che aveva causato, sempre in Cina, 5.327 contagi, con 349 morti, secondo i dati ufficiali.

Ma, concentrandosi su Wuhan, l’area circoscritta dall’epidemia, i numeri non giustificherebbero ancora una tale fobia: su 11 milioni di abitanti, l’incidenza del virus sarebbe intorno allo del 0,054%.

I dati mostrano però un possibile rallentamento dei contagi: martedì ne sono stati confermati 1.459 contro i 2.077 di lunedì. In Cina restano 9.239 i casi sospetti e 103 i sopravvissuti dimessi dagli ospedali.

L’episodio di ieri a Torino

“Allontaniamoci che portano la Sars dalla Cina”. È il commento che sarebbe stato diretto ieri a una famiglia di cittadini cinesi, che vive in Italia da decenni, a Torino. A raccontare l’episodio Lucia King, portavoce della comunità cinese a Roma.

“Ieri a Torino mia sorella con il marito e la figlia sono stati oggetto di commenti sgradevoli – dice Lucia King – mentre stavano per entrare in un locale del centro hanno sentito qualcuno commentare: «Allontaniamoci che portano la Sars dalla Cina». Questi episodi sono molto sgradevoli – commenta. Ci auguriamo abbiano presto una fine.