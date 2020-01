Le 10 canzoni più belle su Torino, dai Subsonica a Venditti

Le più belle canzoni su Torino? Gipo Farassino e i Subsonica, ma anche Dalla e Venditti. Ecco le canzoni che abbiamo scelto per voi.

Quel fascino discreto, quell’indefinibile magia, che inizialmente può persino mettere a disagio, straniare, confondere… noi torinesi, questo mix, lo conosciamo benissimo. Giorgio De Chirico la definiva “la città più profonda, più enigmatica, più inquietante, non d’Italia ma del mondo“.

Torino non poteva ovviamente rimanere senza una colonna sonora. Decine di canzoni hanno voluto omaggiare i colori e gli umori della prima capitale d’Italia. Riviviamo le emozioni che questa città evoca attraverso le parole di 10 famosi artisti.

Noi abbiamo scelto 10 canzoni: qual è la vostra preferita?

“… Per il tuo amore che è in tutto ciò che gira intorno

Acquista un senso questa città e il suo movimento

Fatto di vite vissute piano sullo sfondo

Un altro giorno, un’altra ora, ed un momento

Dentro l’aria sporca il tuo sorriso controvento

Il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco

Tu sei come me…”

“… Torino non è soltanto un nome

Torino è un grande coro di persone

Torino vuole dire Napoli che va in montagna

Torino è un dirigibile verso la Spagna.”

“… Questo luogo del cielo è chiamato Torino,

lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve

sul cristallo verde del Valentino,

illuminate tutte le sponde del Po.

Mattoni su mattoni,

sono condannati i terroni

a costruire per gli altri

appartamenti da cinquanta milioni.”

“… abbiamo qui la fabbrica più grossa d’occidente

abbiamo anche il padrone screanzato e prepotente

abbiamo grandi piazze dove andiamo a passeggiare

e quando arriva agosto e fa un gran caldo

qui non c’è il mare, non c’è il mare, non c’è il mare, non c’è il mare…”

“… scende il murazzo, c’è una macchina bruciata

Kebab arrosto e folla a grappoli in parata

Le ragazze aspettano di uscire fuori per ballare

E intanto provano le scarpe nuove e ridono da sole…”

“… Freddezza ed incomunicabilità

tra la gente

l’industria miete vittime

reprime la nostra mente, uh!

Torino è la mia città (Torino è la mia città)…”

“… Un cantante di night arrivato ha fatto piangere Torino alcolizzata

si è sparato nel cranio una bottiglia di whisky e un’auto rosa di grossa cilindrata

ad altri basta invece un giusto odio per la gente scema e senza poesia

che ti pesa sai, gioia mia

ma si sparano allo specchio per vedere un uomo morto

c’è chi ammazza e chi si ammazza e non so a chi dare torto

Si ammazzano a Torino, Torino che non è New York

si ammazzano… “

” Questa mia città

ti fa sentir nessuno,

ti strozza il canto in gola,

ti spinge ad andare via.

Questa mia città,

che spegne le risate,

che sfugge a tanta gente,

resta la mia città, resta la mia città.

Un mare di fredde ciminiere,

un fiume di soldatini blu.

Un cielo scordato dalle fiabe,

un sole che non ti scalda mai,

la mia città, la mia città, la mia città.”

“Ciaô Turin, mi vadu via,

vad luntan a travaié.

Mi sai nen cosa ca sia,

sentu `l cor a tramulé.

Ciaô Turin, mia bela tera,

che tristessa, che pensé.

A ma smia nianca vera

a duveite abanduné.

I vedrai pi’ nen la Mole,

né i so’ giardin.

I purterai pi’

nen le bele cite al Valentin.”

A San Salvario senza il Valium, senza neanche un kebab

Nemmeno un panino triste, una birra a metà.

Passeggio solo e un maghrebino mi chiede come va,

Gli dico bene, tutto a posto, chissà che droghe avrà.

Quasi quasi ricomincio a 38 anni suonati

Tanto gli anni se ne vanno come sono arrivati.

L’esperienza accumulata, un copia incolla ed invia,

Perseverare negli errori forse è l’unica via.