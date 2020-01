Rock Jazz e dintorni. L’omaggio di Paolo Fresu  al genio di  Chet Baker

Gli appuntamenti musicali della settimana

Martedì. Al Blah Blah sono di scena gli Anomalys. Al Teatro Carignano per sei sere consecutive, il trio del trombettista Paolo Fresu con otto attori sul palco, rende omaggio al genio di Chet Baker, con lo spettacolo teatrale diretto da Leo Muscato, “ Tempo di Chet”. Al Jazz Club si esibisce la cantante Rosita.

Mercoledì. Al Cafè Muller è di scena Luca Morino. Al Blah Blah si esibisce Tamaryn preceduta dai Some Ember. All’Off Topic sono di scena Ell3, Cheap, Igloo e Francesca Siano. All’Arteficio suona il chitarrista Matias Cilipano.

Giovedì. Al Jazz Club si esibisce il quartetto del contrabbassista Marco Piccirillo. Al Cap 10100 è di scena il rapper Masta Ace. Per “Novara Jazz” all’Opificio Cucina e Bottega, suona il quartetto Funkin’ Monks. All’Off Topic si esibiscono gli Smuggler Brothers. Al Magazzino sul Po è di scena Tara Velarde, mentre al Blah Blah suona il trio Gender Roles.

Venerdì. All’Arteficio si esiscono i Kelly’s Folk. Al Bunker “Grande notte del jazz torinese” con Doctor In Jazz , Alfredo Ponissi con il Re-Generation Trio, il quartetto di Michele Bozza e Max Gallo, Paolo Zirilli con Silvia Carbotti. Al Teatro Colosseo si esibisce Mario Lavezzi. Al Teatro Concordia di Venaria musiche da film eseguite dalla Soundtruck Movie Music Movin’ Band. Al Blah Blah suonano i Downtown’s Bad Company.

Sabato. Al Jazz Club è di scena il trio femminile Song Lovers. Al Blah Blah si esibiscono i We Are Waves mentre allo Ziggy metal con Kebrah e Lilith Legacy. Al Folk Club è di scena il vocalist gallese Ian Shaw. Al Magazzino sul Po è protagonista il progetto di Manuel Bongiorni “Musica per Bambini”.

Pier Luigi Fuggetta