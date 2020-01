Politici allo sbando nell’era dei monopattini

Oramai la realtà ha superato la fantasia diventando un incubo. Siamo increduli ed annichiliti

Casaleggio ha querelato Bruno Segre, eroe vivente. Querelato perché ha pubblicato un articolo dove si sosteneva che il finanziamento dei pentastellati finiva nelle sue tasche. Ed allora, cortesemente, querela anche il sottoscritto perché è esattamente la mia personale opinione, del resto oramai diffusissima.

Addirittura in molti parlamentari o senatori che non versano più per ( a detta loro ) totale

mancanza di trasparenza della triade Casaleggio Di Maio e Grillo. Una nuova entrata della hit

parade della incoerenza ed approssimazione pentastellata è la Ministra Azzolina. Il Professore

Marco Arcangeli è stato presidente della commissione che ha dato l’ abilitazione alla Azzolina

per insegnare. La giudica inadatta ma fa capire di essere stato costretto a promuoverla. La

classe non è acqua e lui non ne ha tanta di classe.

Ma tenevi forte nel leggere le dichiarazioni della Ministra. Per ovviare a questi inconvenienti

bisogna rendere anonimi gli esami orali. Sì sì, lo ha proprio detto. Sconsolante. Oramai tutto

è tragicamente possibile e noi ci chiediamo dove ha preso l’ abilitazione

diventando avvocato Bonafede ministro di Grazia e Giustizia. La gara tra ministri non

finisce qui. Il ministro Ascari rassicura gli alleati pentastellati. L’architetto Foietta non farà

il presidente dell Osservatorio sulla Tav perché troppo filo Torino-Lione e dunque non gradito ai no

Tav. Anche il PD è allo sbando e solo Zingaretti sostiene che ha bisogno di qualche

cambiamento ed il gioco è fatto.

Avevamo lasciato il PD locale con circa una decina di candidati per la poltrona di sindaco. Per

semplificare arriva il senatore Mauro Laus che propone le primarie e Mimmo Carretta segretario

provinciale rilancia : assolutamente d’ accordo, organizziamoci. Tra loro più di 20 anni di

collaborazione partita dalla Rear, cooperativa di servizi. In realtà decisamente criticata in passato

perché “sfruttava” i soci lavoratori. Ma anche perché i soci sono anche una buona base elettorale

ed organizzativa. Prima Mauro Laus faceva il Presidente, ora lo fa il fratello e Mimmo Caretta è il

vicepresidente.

Insomma una conduzione famigliare sia della cooperativa che del PD. E Mimmo

Portas? Chi lo dà organico a Italia Viva, anche se mi risulta ancora appartenente al gruppo del

PD in Parlamento e chi lo vede scimmiottare addirittura con la destra di Salvini. Vecchi amori che non si

scordano mai. In fondo sanno tutti che prima di fondare i Moderati fondo a Torino Portas era in Forza Italia.

Comunque si mette avanti con i lavori ed a Cuneo come a Moncalieri appoggia i candidati

del centrodestra. A lui non va proprio giù che il PD giochi con i pentastellati, ma

diciamocelo, è sempre stato nel suo stile oscillare.

Grande Amico di Bersani, poi grande amico

di Renzi e mentore di Chiamparino e alleato di Fassino senza mai rinunciare alla sua creatura, i

Moderati. Dettaglio: anche Laus ha giracchiato un po’. Forza Italia, Margherita e per

non farsi mancare nulla è transitato nel movimento dei Moderati.

Unica costante la comunità lucana torinese e la Coop Rear. Niente da eccepire sulla persona ,

sa il fatto suo.

E magari con questo gioco di carambola riuscirà ad essere candidato di chi è comunque un’ altra

cosa. Chi vivrà vedrà, anche se, ad oggi, ad occhio e croce , il centrodestra è in posizione

vincente. Una volta la città di Torino era sinonimo di auto , di industria metalmeccanica e ora di

monopattini lasciati in ogni dove. Poveri i genitori che hanno fatto studiare Chiaretta

alla Bocconi. Hanno speso un sacco di soldi e i risultati pratici sono molto modesti. Anzi direi

ampiamente insufficienti. Camminavo per via Roma, sotto i portici famosi in tutta Europa.

Letteralmente invasi dai senzatetto e dai questuanti oramai di tutte le razze.

Questa non è solidarietà. Questo è ciarpame. Che brutta fine hai fatto Torino.

Patrizio Tosetto