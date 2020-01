Dove mangiare le 10 pizze più buone di Torino

Le pizze più buone di Torino? Le trovate in questi locali.

Pizzeria Da Cristina, le pizze come una volta

In zona Barriera di Milano si trova una delle più antiche pizzerie di Torino. E’ un locale a gestione familiare e si percepisce anche dal servizio e dall’arredo. Insomma, un posto dove non si bada a fronzoli e si pensa alla sostanza. Uno dei migliori luoghi in cui assaporare una delle prime pizze napoletano arrivate a Torino.

Corso Palermo 101, Torino

Cammafà

A Torino rientra tra le istituzioni della pizza napoletana. Il primo locale ha aperto nel 2004 e ora si contano ben 4 locali in città. Nel menù si possono trovare classiche della città partenopea, dalle pizze ai dolci. Anche le fritture sono degne di nota, perfette da dividere prima di una pizza.

Piazza Tancredi Galimberti, 23/b

Gennaro Esposito

Un’altra delle pizzerie storiche di Torino, il locale si trova poco distante dalla stazione di Porta Susa. Vanta materie prime eccezionali a prezzi ragionevoli. Oltre alle pizze, tra i piatti degni di nota trovate la pizza fritta e i dolci, su tutti le zeppole. È consigliata la prenotazione.

Via Giuseppe Luigi Passalacqua, 1/g

DaZero, le pizze del Cilento

Una pizzeria un po’ particolare, dove si possono assaporare sapori e profumi delle terre del Cilento. Il menù è vario e comprende la pizza fritta del CIlento, preparata con il cacioricotta di capra, fino alle pizze più classiche e conosciute, arricchite da una selezione attenta dei prodotti. Qui potete assaggiare la mozzarella nella mortella, che prende questo nome perché è avvolta da foglie di mirto.

Via San Domenico, 33

A’ Livella

Tra le migliori pizzerie della città c’è anche A’Livella, in zona semi centrale. È un ristorante che vanta un servizio rapido ed efficiente e, anche in questo caso, le pizze valgono la pena. Sono molto consigliati anche i dolci, altro fiore all’occhiello del locale.

Corso Belgio, 50

Il Sicomoro

Locale molto curato ed elegante, dalle atmosfere che ricordano quasi un loft newyorkese. Il locale è in pieno centro e ben si presta ad essere raggiunto da tutte le parti della città. Ottima la pizza napoletana, che si può gustare anche in versioni poco consuete. Accanto a proposte più tradizionali si trovano anche piatti fusion, ma la pizza resta la star del posto.

Via Stampatori, 6

Fratelli la Bufala

Si tratta a tutti gli effetti di una catena, ma va detto che la loro pizza merita di essere inserita in questa classifica. Grande attenzione alle materie prime, che punta quasi tutto sulla freschezza degli ingredienti e la semplicità delle ricette partenopee. Il ristorante offre anche una vasta selezione di primi e secondi, oltre pizza e alle fritture.

Via Giuseppe Barbaroux, 37

Da Ciro

In pieno centro, un ristorante pizzeria ideato da Ciro Ferrara, che voleva portare i sapori della sua città a Torino, città che lo aveva calorosamente ospitato. All’interno del locale si respira un’atmosfera cordiale e attenta al cliente, dove vengono proposte specialità in chiave partenopea. Qui potete gustare un’ottima pizza napoletana in un ambiente piacevole. Degni di nota anche i primi e i dolci.

Corso Vinzaglio, 17

Peperino Pizze e cucina verace

Il locale di per sé è degno di nota, arredato a metà tra lo stile industriale e quello urbano, ma a sorprendere sono le pizze. La cucina propone il meglio della tradizione partenopea, l’impasto delle pizze è soffice e digeribile ed è possibile richiederlo in diverse versioni (quello ai 9 cereali è da provare).

Corso Trapani, 16

Il Sarchiapone

In pieno San Salvario per gli amanti della pizza c’è il Sarchiapone, un locale dall’ambiente colorato e informale dove assaporare una delle loro specialità, la Pizza Gioia con pomodoro, burratina di Gioia del Colle e crema al basilico.

Via Berthollet, 17