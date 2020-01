Sfiziose patate farcite

Le patate sono tra gli ingredienti piu’ versatili e piu’ amati in cucina. La ricetta che vi propongo questa settimana e’ davvero golosa, scenografica e semplice. Patate farcite con ingredienti a gradimento, cotte al forno con la buccia, tagliate a soffietto per una presentazione originale.

***

Ingredienti

4 patate di medie dimensioni

4 fette di prosciutto crudo

Poco burro per spennellare

Sale ed erbe aromatiche a piacere

Parmigiano grattugiato

***



Spazzolare e lavare molto bene le patate, asciugarle, tagliare una fetta alla base per renderle stabili e inciderle per circa 3/4 . Sciogliere il burro e spennellare bene le patate, insaporire con erbe aromatiche a piacere e poco sale. Disporle in una teglia foderata con carta forno, cuocerle in forno a 200 gradi per 30 minuti. Estrarre le patate, lasciarle indiepidire, farcire le incisioni con il prosciutto crudo, spolverizzare con il parmigiano e rimettere in forno per circa altri 30 minuti o sino a cottura ultimata. Servire calde.



Paperita Patty