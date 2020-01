La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Trump, il selvaggio – Libertà in pericolo – Pietra Ligure e il fascismo repubblichino – Soldati Gourmet – Lettere

Trump, il selvaggio

Trump si è rivelato un selvaggio,una minaccia alla pace mondiale,un ribaldo incolto che non conosce le regole internazionali che si ritiene autorizzato a trasgredire. E’ il peggior presidente americano degli ultimi decenni, fermo restando che gli Americani nel loro insieme sono rozzi e superficiali, incapaci di produrre un pensiero politico, se si esclude la Rivoluzione americana. Sono anni luce distanti dalla “Democrazia in America” di Tocqueville.

L’omicidio voluto del generale iraniano, le nuove sanzioni all’Iran sono destinate a provocare tensioni, a creare un nuovo imperialismo americano arrogante che è una mina vagante per la pace. Io non parlai mai di imperialismo americano all’epoca delle guerra in Vietnam, come fecero i comunisti a cui non mi sono mai accodato,ma oggi non esito a parlare di un imperialismo americano molto becero ed aggressivo incapace di guardare con prospettiva storica agli stessi interessi internazionali dell’America Rousseau parlava del buon selvaggio, Trump è l’esempio del selvaggio cattivo, anzi pessimo, che toglie ogni valore al mito americano. L’omicidio voluto del generale iraniano, le nuove sanzioni all’Iran sono destinate a provocare tensioni, a creare un nuovo imperialismo americano arrogante che è una mina vagante per la pace. Io non parlai mai di imperialismo americano all’epoca delle guerra in Vietnam, come fecero i comunisti a cui non mi sono mai accodato,ma oggi non esito a parlare di un imperialismo americano molto becero ed aggressivo incapace di guardare con prospettiva storica agli stessi interessi internazionali dell’America Rousseau parlava del buon selvaggio, Trump è l’esempio del selvaggio cattivo, anzi pessimo, che toglie ogni valore al mito americano.





Libertà in pericolo La prescrizione bloccata dall’inetto ministro grillino e certe interviste a magistrati che vorrebbero velocizzare i tempi della giustizia abolendo di fatto i diritti della difesa, rivelano un clima liberticida che in questo Paese rappresenta un vero e proprio pericolo per la libertà . Si sta slittando, con la complicità del Pd e di Renzi che solo a parole si oppongono, verso un regime in cui le manette ,anzi il tintinnio sinistro della manette ,sono l’elemento esaltante ,come ai tempi infami di Tangentopoli. Pochi ne sono consapevoli o forse pochi hanno il coraggio e la coerenza di opporsi. Le piccole donne di Forza Italia, Casellati esclusa, non capiscono la tragedia italiana. Tacciono o si dividono su cose insignificanti .E invece occorrerebbe una forte reazione liberale, radicale ,democratica contro i conati di giustizialismo che stanno ammorbando di nuovo la vita degli Italiani. Bisogna reagire ai nuovi fascisti grillini che minacciano la libertà. Certi magistrati illiberali ed esaltati sono una minaccia reale alla vita di tutti noi. Il Presidente della Repubblica dovrebbe intervenire ed avrebbe dovuto rinviare alle Camere l’abolizione della prescrizione senza firmarla e promulgarla, come invece purtroppo ha fatto.



Pietra Ligure e il fascismo repubblichino La sera dell’Epifania, sono stato a cena con degli amici a Pietra Ligure, un’amena località che io avevo solo e sempre collegato con il suo grande ospedale “Santa Corona”. Pietra ha un bellissimo centro storico, molto ben tenuto. Dopo cena un amico mi portò nella centrale piazza Martiri della Libertà e davanti al Municipio mi fece vedere una scritta a caratteri cubitali che resiste al tempo e che recita “Partito Fascista Repubblicano”, quel partito infame della guerra civile, dei rastrellamenti nell’entroterra, della caccia agli Ebrei destinati inesorabilmente allo sterminio in Germania. Una pagina nefasta e vergognosa della storia italiana. Quella scritta mi ha bloccato la digestione ed ho subito scritto a caldo una dichiarazione che ho inviato ai giornali. Solo il “ Secolo XIX “ ha dato risalto al mio intervento che ha messo in difficoltà la stessa Anpi. Un “foresto” si era accorto di un’indecenza che andava cancellata . Un piccolo personaggino, un vigile urbano di un comune viciniore, presidente di un’associazione intitolata ” Ventennio” ( sic) ha ritenuto di potermi offendere definendomi il “ Signor Quaglieni ( lui senza alcun titolo accademico ) “Boldrino”. Se c’è uno che non ha mai potuto sopportare la Boldrini sono io. Cose che possono succedere solo in questo Paese indecente in cui “uno è uguale ad uno” . Soldati gourmet

Monica Mercedes Costa, autrice del libro “Mario Soldati il primo gourmet nell’epoca dei media” ed. Golem, non ha mai conosciuto di persona Mario Soldati per evidenti ragioni anagrafiche. Ma io che l’ho conosciuto e l’ho frequentato per tanti anni, posso dire, con quasi assoluta certezza, che Soldati avrebbe molto apprezzato Monica per i suoi studi sulla cultura materiale ed avrebbe letto con curioso interesse la sua tesi di laurea su di lui e, a maggior ragione, questo libro che concentra l’attenzione sul Soldati goumet. È’ un libro frutto di attente e rigorose ricerche condotte con grande attenzione, una vera rarità nel pressappochismo dilettantesco di oggi. L’interesse soldatiano per la gastronomia venne considerato quasi una leggerezza, una concessione televisiva che mal si accordava, secondo alcuni, con il Soldati scrittore. Questo libro dimostra esattamente il contrario e pone in luce la complessa e poliedrica figura di Mario che fu il primo uomo di cultura,insieme a Paolo Monelli, ad occuparsi di cibo,sicuramente il primo ad aprire un dialogo televisivo con il vasto pubblico che guardava “Lascia o Raddoppia” e seguiva Soldati nel suo viaggio alla ricerca dei cibi genuini nella Valle del Po. Un limite di Soldati fu quello di non varcare il Rubicone e di non essersi occupato della cucina toscana e soprattutto della grande cucina del Sud Italia che meritava di essere valorizzata. Oggi chi si interessa di questi temi viene esaltato ( vedasi Carlin Petrini ) come un maestro, se non addirittura come un guru, ma va ricordato che Soldati fu l’indiscusso precursore a cui tutti, bene o male, si sono ispirati. Per capire l’animo con cui Mario si accinse al suo viaggio nella Valle del Po è sufficiente un esempio: parlò della salama da sugo di Ferrara (che fece conoscere all’Italia della fine degli anni Cinquanta), perché voleva anche parlare al pubblico televisivo dell’Ariosto, il poeta che, insieme all’ Alfieri, amava profondamente come il suo amico Mario Bonfantini che nel carcere fascista studiò a memoria i versi dell’ “Orlando Furioso”. Quindi cultura del cibo,per dirla con Veronelli, ed anche cultura letteraria , tenute insieme come un’endiadi indisgiungibile. Quasi altrettanto fece quando, nel 1960 ,risalendo l’Italia da Marsala -seguendo al contrario il percorso dei Mille di Garibaldi – per parlare di libri e di

lettura, dedicò anche la sua attenzione al pesce spada pescato nello Stretto di Messina. La stessa convivialità per Mario, anche nella sua accogliente casa di Tellaro, era un insieme di pesce freschissimo, di Cortese di Gavi (fornito in generosa quantità dai cugini Giorgio e Chiara Soldati ) di battute frizzanti, di riflessioni colte e di ricordi commossi:un uomo profondamente legato alla sua terra piemontese, ma con l’animo aperto al mondo,come insegnò con l’esempio il suo amico Piero Gobetti che ebbe intransigenze politiche che Soldati non avrebbe condiviso. Così era l’uomo Soldati che sapeva tenere insieme la veste “cotidiana” e i” panni reali et curiali” del Machiavelli, citando ad un tempo un verso di Baudelaire e brindando contemporaneamente con un calice di vino bianco. La sera stessa in cui consegno’ nel 1982 il Premio “Pannunzio” a Giovanni Spadolini, allora presidente del Consiglio, giocò a scopa con gli amici fino a tardissima ora, una cosa che l’intellettuale Spadolini non avrebbe neppure lontanamente concepito e tanto meno condiviso. Così per Mario era la vita di ogni giorno, quella che Natalia Ginzburg ha definito a ragione la “gioia di vivere” e che Monica Mercedes Costa ha pienamente saputo cogliere nel suo bel libro che merita successo e tante letture condivise. Solo lei ha tramandato il veroSoldati gourmet su cui altri si sono attardati con superficialità ed a volte anche con supponenza, mai con l’umiltà della ricerca dimostrata dalla Costa, ligure trapiantata a Torino, donna ed intellettuale libera davvero esemplare. Monica Mercedes Costa, autrice del libro “Mario Soldati il primo gourmet nell’epoca dei media” ed. Golem, non ha mai conosciuto di persona Mario Soldati per evidenti ragioni anagrafiche. Ma io che l’ho conosciuto e l’ho frequentato per tanti anni, posso dire, con quasi assoluta certezza, che Soldati avrebbe molto apprezzato Monica per i suoi studi sulla cultura materiale ed avrebbe letto con curioso interesse la sua tesi di laurea su di lui e, a maggior ragione, questo libro che concentra l’attenzione sul Soldati goumet. È’ un libro frutto di attente e rigorose ricerche condotte con grande attenzione, una vera rarità nel pressappochismo dilettantesco di oggi. L’interesse soldatiano per la gastronomia venne considerato quasi una leggerezza, una concessione televisiva che mal si accordava, secondo alcuni, con il Soldati scrittore. Questo libro dimostra esattamente il contrario e pone in luce la complessa e poliedrica figura di Mario che fu il primo uomo di cultura,insieme a Paolo Monelli, ad occuparsi di cibo,sicuramente il primo ad aprire un dialogo televisivo con il vasto pubblico che guardava “Lascia o Raddoppia” e seguiva Soldati nel suo viaggio alla ricerca dei cibi genuini nella Valle del Po. Un limite di Soldati fu quello di non varcare il Rubicone e di non essersi occupato della cucina toscana e soprattutto della grande cucina del Sud Italia che meritava di essere valorizzata. Oggi chi si interessa di questi temi viene esaltato ( vedasi Carlin Petrini ) come un maestro, se non addirittura come un guru, ma va ricordato che Soldati fu l’indiscusso precursore a cui tutti, bene o male, si sono ispirati. Per capire l’animo con cui Mario si accinse al suo viaggio nella Valle del Po è sufficiente un esempio: parlò della salama da sugo di Ferrara (che fece conoscere all’Italia della fine degli anni Cinquanta), perché voleva anche parlare al pubblico televisivo dell’Ariosto, il poeta che, insieme all’ Alfieri, amava profondamente come il suo amico Mario Bonfantini che nel carcere fascista studiò a memoria i versi dell’ “Orlando Furioso”. Quindi cultura del cibo,per dirla con Veronelli, ed anche cultura letteraria , tenute insieme come un’endiadi indisgiungibile. Quasi altrettanto fece quando, nel 1960 ,risalendo l’Italia da Marsala -seguendo al contrario il percorso dei Mille di Garibaldi – per parlare di libri e dilettura, dedicò anche la sua attenzione al pesce spada pescato nello Stretto di Messina. La stessa convivialità per Mario, anche nella sua accogliente casa di Tellaro, era un insieme di pesce freschissimo, di Cortese di Gavi (fornito in generosa quantità dai cugini Giorgio e Chiara Soldati ) di battute frizzanti, di riflessioni colte e di ricordi commossi:un uomo profondamente legato alla sua terra piemontese, ma con l’animo aperto al mondo,come insegnò con l’esempio il suo amico Piero Gobetti che ebbe intransigenze politiche che Soldati non avrebbe condiviso. Così era l’uomo Soldati che sapeva tenere insieme la veste “cotidiana” e i” panni reali et curiali” del Machiavelli, citando ad un tempo un verso di Baudelaire e brindando contemporaneamente con un calice di vino bianco. La sera stessa in cui consegno’ nel 1982 il Premio “Pannunzio” a Giovanni Spadolini, allora presidente del Consiglio, giocò a scopa con gli amici fino a tardissima ora, una cosa che l’intellettuale Spadolini non avrebbe neppure lontanamente concepito e tanto meno condiviso. Così per Mario era la vita di ogni giorno, quella che Natalia Ginzburg ha definito a ragione la “gioia di vivere” e che Monica Mercedes Costa ha pienamente saputo cogliere nel suo bel libro che merita successo e tante letture condivise. Solo lei ha tramandato il veroSoldati gourmet su cui altri si sono attardati con superficialità ed a volte anche con supponenza, mai con l’umiltà della ricerca dimostrata dalla Costa, ligure trapiantata a Torino, donna ed intellettuale libera davvero esemplare.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com .

L’operetta che fu

Volevo andare a vedere l’operetta sabato 11 gennaio al teatro Alfieri. Sono andato alla biglietteria, ma l’addetta ha continuato a parlare al telefono come se non mi avesse visto. Le ho detto di darmi retta ma lei ha continuato nella sua telefonata di carattere strettamente personale. Mi sono arrabbiata e sono andata via Ilaria Zancan

.

Ha fatto bene ad andare via, quella che lei indica e’ protervia pura ed è anche stupidità autolesionista perché i potenziali spettatori meritano attenzione e rispetto. Ma non ha perso nulla perché la compagnia dell’Operetta che si esibisce, non è più una compagnia significativa. L’ Operetta è morta da tempo e gli attori – cantanti di oggi sono nulla rispetto a quelli del passato. Spettacolini con pochi attori, privi anche di adeguate scenografie. Un triste ripescaggio di un’epoca irrimediabilmente tramontata che non ritorna più. Nostalgie di un ‘900 della Belle Epoque che non si può già far rivivere. Io andavo al teatro Alfieri quando la Compagnia dell’operetta era molto rilevante con bravi attori e ottimi cantanti. Ma oggi non è più possibile perché i costi non lo consentirebbero.



Il Circolo dei lettori

“La Stampa” e’ molto in ansia per il nuovo direttore del Circolo dei lettori che vorrebbe fosse una replica di Antonella Parigi. Lei cosa ne pensa ? Luigi Parri

Non mi interessa cosa ne pensino altri, anche se appaiono incredibili le preoccupazioni di certi potentati giornalistici. Io ritengo uno scandalo il contributo di un milione e mezzo della Regione al Circolo dei lettori e chiedo alla Giunta Cirio almeno di decurtarlo. Si tratta di un privilegio inconcepibile in tempo di crisi. La Parigi ha discriminato in modo vergognoso istituzioni culturali importanti, facendo una legge-capestro che ha eliminato realtà culturali storiche dai contributi regionali. E ritengo anche che l’aver messo le mani sul Salone del libro da parte del Circolo ad opera dell’ assessore Parigi, ex direttore del Circolo, sia stata un’operazione politicamente riuscita, ma meritevole di un dibattito non conformista ed addomesticato.