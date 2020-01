Il Centro Cicogne di Racconigi (CN), una delle oasi naturalistiche più amante del Piemonte, raccontato dalle foto di Mario Alesina.

Il Centro Cicogne e Anatidi si trova in Piemonte a Racconigi, in provincia di Cuneo, ed è aperto ai visitatori tutto l’anno. Nato nel dicembre del 1985 con l’obiettivo di reintrodurre e salvaguardare in Italia la specie estinta della cicogna bianca.

