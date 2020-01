La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Le stelle cadenti – La festa della Bandiera, la prefetta corrotta e il non orgoglio di essere italiani – Anonimo savonese – Lettere

Le stelle cadenti

L’implosione dei Cinque Stelle sta prendendo una piega che porterà il governo al capolinea , se non ci saranno dei nuovi Scilipoti pronti a passare con la maggioranza giallo -rossa per mantenersi il seggio. E’ questa la notizia politica che apre il nuovo anno e toglie ogni speranza a chi pensava illusoriamente di fare una sorta di nuovo centro – sinistra strategico con i grillini. A parte la mina vagante di Renzi che non consente grandi speranze, la fine sarà quasi sicuramente provocata dallo spaccarsi almeno in due o tre fronti di questo malefico neo- qualunquismo grillino che minaccia l’ ordinamento liberale con la fine della prescrizione e misure vicine al vero e proprio autoritarismo giacobino. La massa informe, incolta e impreparata dei grillini si sta decomponendo e i leader da quattro soldi che la capeggiano sono destinati a tornare a ricoprire i ruoli di appartenenza prima della discesa in politica.

Anche a Torino Appendino rischia di essere mandata a casa prima del tempo: una fortuna imprevista per la città che soffre della sua incapacità e superficialità. Se il Pd ha ancora il senso della politica che viene dalla sua storia , deve correre ai ripari e staccare la spina ad un rapporto politico che ha solo prodotto danni grandi e piccoli,ma sempre e solo danni. Il grillismo si sta manifestando come una meteora che lascia dietro di sé solo fumo e rumore. Come dicevano Orazio, << Nunc est bibendum>>! Non solo per il nuovo anno, ma per l’inizio della fine di un’avventura molto pericolosa per l’ Italia ed esiziale per la democrazia. Tale si rivelò l’avventura tra Salvini e Di Maio, tale si è rivelata l’attuale tra Di Maio e Zingaretti. E’ difficile trovare nella storia italiana un Presidente del Consiglio come l’attuale “ Giuseppi”. Se si dovesse fare un confronto con altri non troverei di meglio che paragonarlo a Luigi Facta che aprì le porte a Mussolini nel 1922 : gente ambiziosa e pronta a tutti i compromessi, pur di restare al potere.

La festa della Bandiera, la prefetta corrotta e il non orgoglio di essere italiani

Il 7 gennaio sarebbe la festa della bandiera italiana che storicamente esordì a Reggio Emilia nel 1797. Il tricolore nacque giacobino, poi visse alcune mutazioni, diventando napoleonico, sabaudo, italiano, repubblichino e repubblicano. Il consigliere Paolo Peluffo, un personaggio davvero “straordinario” di Savona che fu sottosegretario di Mario Monti, ideò un pastrocchio di festa il 17 marzo in cui festeggiare Risorgimento, Repubblica e Costituzione, un intruglio ,un pasticcio confuso che non è mai riuscito ad attecchire nella coscienza civile della Nazione. Ma anche il 7 gennaio non è mai riuscito a decollare. Come oratore ufficiale partecipai solo una volta ad Albenga ad una grandiosa manifestazione tricolore e popolare .Solo all’ epoca del Presidente Carlo Azeglio Ciampi il Tricolore venne tenuto nella debita considerazione. All’attuale Presidente che pure ha parlato di coesione nazionale a Capodanno, l’idea del tricolore mi sembra quasi del tutto estranea, perché la sua cultura cattolica di sinistra gli impedisce di vedere nella bandiera nazionale un simbolo importante. Il patriottismo repubblicano era nelle corde solo del laico Ciampi, ma di nessun presidente democristiano, salvo Francesco Cossiga che fu un presidente – patriota. Eppure soprattutto oggi ci vorrebbe un po’ di orgoglio di essere e soprattutto di comportarsi da Italiani, come fece,ad esempio, Fabrizio Quatrrocchi, Medaglia d’Oro al Valor Civile insignito da Ciampi,malgrado fosse considerato un volgare mercenario. Occorrerebbe sentirsi italiani,ma è tanto difficile essere orgogliosi di un Paese che affida la sua rappresentanza all’estero a Di Maio ed ha una Prefetta che corrompe e si fa corrompere per 700 euro: un episodio squallido, da basso impero alla fine della decadenza,avrebbe scritto Verlaine. Un Paese governato da impreparati e corrotti non è un Paese che si possa amare, ma che, con Francesco Carnelutti, dovremmo, a maggior ragione, amare <<disperatamente >>,anche se diventa impossibile farlo ,perché esso provoca vomito e rigetto prima ancora che indignazione.

Le autostrade e il nuovo Medio Evo

Ciò che si vede giornalmente sulle autostrade italiane che stanno cadendo a tocchi (soprattutto in Liguria) è uno dei segni più evidenti della speculazione mostruosa fatta a danno degli italiani, condannati ogni anno a sempre più gravose tariffe, senza una sia pur minima manutenzione. I viadotti e i ponti crollano,le gallerie sono un pericolo. Si tratta di un problema più vasto perché è il segno del dissesto idrogeologico che né lo Stato né le Regioni hanno saputo e voluto affrontare. Anche Toti ha le sue colpe evidenti,ma i diversi ministri ai lavori pubblici e alle infrastrutture non si salvano. E non si salvano gli avidi concessionari che non hanno mai reinvestito se non in modo ridicolo.I cittadini di una gestione così non ne possono più .In Liguria la rabbia della gente è palpabile più che altrove. C’ è gente che parla di un’ Italia europea , ma proprio nel campo dei collegamenti autostradali stiamo diventando provincia marginale dell’ impero.Gente come Benetton va messa in condizioni di non nuocere al Paese. E anche chi ha dato le concessioni ai Benetton va denunciato con fermezza, in primis Prodi e D’Alema .Ci vorrebbe una commissione parlamentare di inchiesta. Berlusconi aveva promesso vent’anni fa un grande piano autostradale per il Paese. Non fece o non poté fare nulla. Il suo ministro finì anche nelle indagini giudiziarie e nei conflitti di interesse. Prodi e il centro- sinistra ignorarono il problema e fecero la scelta scellerata della privatizzazione che ha portato ai risultati di oggi. Se vogliamo restare in Europa occorre ripensare totalmente una politica delle infrastrutture che ridia sicurezza a chi viaggia . Altrimenti entriamo in un nuovo Medio Evo prossimo venturo senza strade in cui la vita si svolge nei borghi o nei castelli.

Anonimo savonese

Si può capire e anche condividere l’ottimo intento che muove la Provincia di Savona nel voler garantire trasparenza ed efficienza, ma ammettere la denuncia anonima nel caso di illeciti, non può essere condivisibile perché cozza in modo vistoso contro il principio di responsabilità che ciascun pubblico dipendente deve saper avere,rivolgendosi senza indugi al giudice, in caso di prove di reato. L’anonimato consente ritorsioni, vendette, diffamazioni, cattiverie che vanno invece combattute ,anche in termini morali oltre che legali. Non si può non esprimere un netto dissenso, se si e’ a favore di una cittadinanza responsabile in cui ogni cittadino abbia il coraggio delle sue scelte. La democrazia intesa come casa di vetro implica sempre responsabilità personali e non consente di nascondersi dietro l’anonimato che è il modo in cui ci si manifesta quando non c’è più la libertà .Strano modo di ragionare quello degli amministratori provinciali di Savona in pieno contrasto anche con i principi stessi della Costituzione .

Craxi, un giudizio tra luci e ombre

Tra qualche giorno ricorreranno vent’anni dalla morte di Bettino Craxi. Lei cosa ne pensa ? Secondo me fu un ladro più che un politico significativo.

Giuseppe Leinì

Ho avuto solo due occasioni di incontrare Craxi insieme a Mario Soldati. Era sicuramente un uomo di straordinario carisma ,un politico che liberò il socialismo italiano dall’egemonia soffocante dei comunisti.Come statista sicuramente fu l’unico socialista, insieme a Saragat, capace di governare il Paese senza far ricorso alla demagogia che caratterizzava i vari De Martino e Mancini, espressione di un PSI senz’anima politica. Craxi riprese l’esperienza del socialismo liberale dei fratelli Rosselli. Come Presidente del Consiglio dimostrò polso e seppe capire che la democrazia italiana aveva assoluto bisogno di alcune grandi riforme che non riuscì a fare e comunque non fece,pur avendole intuite . Il suo partito socialista ha avuto troppa gente disonesta ai vertici e Craxi non intervenne o non poté intervenire. Il partito era schiacciato tra il Pci e laDc e la sua posizione era molto difficile . Il finanziamento del partito era una necessità vitale e molti confusero le proprie tasche con le casse del partito .Mario Chiesa non fu solo un << mariuolo>> ,ma l’espressione di una degenerazione del partito.C’erano dei socialisti apertamente ladri e lo si notava anche dal loro tenore di vita del tutto incompatibile con le loro attività .Craxi venne chiamato a rispondere per tutti e non si sottrasse alle sue responsabilità. Tangentopoli fu una delle pagine più indegne della storia italiana . Quel lancio di monetine contro di lui fu un atto vergognoso e prerivoluzionario da parte di attivisti del Pci che non vedevano la trave nell’occhio del loro partito,ma si accanirono contro il leader socialista .Si archiviò un ‘ intera classe politica ,salvando solo i comunisti. Una gravissima responsabilità di certi magistrati come Di Pietro ed altri che ancora oggi si esibiscono in Tv e pretendono di dare lezioni a tutti. Certo Craxi ha avuto delle colpe che non possono essere ignorate o dimenticate. Ma ha avuto anche dei grandi meriti. Dire, come Lei scrive, che fu un ladro più che un politico significativo mi appare ingiusto storicamente e sbagliato politicamente. Ebbe certo anche le sue arroganze, come quando parlò di << intellettuali dei miei stivali>>, facendo indignare Bobbio, ma il giudizio complessivo dopo vent’anni dev’essere lontano dal << codardo oltraggio>>. Lo dico io che non ebbi mai nei suoi confronti il <<servo encomio>> di tanti altri che lo abbandonarono alle prime difficoltà, decretando la fine del partito socialista l’anno dopo la festa del suo centenario di costituzione a Genova nel 1982. Piaccia o non piaccia, Craxi si può associare al Pantheon socialista dei Turati, dei Treves , dei Matteotti, dei Nenni, dei Saragat e persino dei Pertini. Non andò in esilio come loro e tanto meno affrontò la morte come Matteotti o i Rosselli. Ma certo, il tragico destino di Hammamet combinato con la malattia non curata e la morte, fanno di lui qualcosa di diverso da come venne dipinto per anni dalla propaganda a lui ostile. Craxi era odiato più dei neofascisti . Questo è un altro aspetto che va considerato e che ci dà l’idea dell’asprezza dello scontro politico italiano di quegli anni Ottanta del secolo scorso.