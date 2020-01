Oggi al cinema

Le trame dei film nelle sale di Torino. A cura di Elio Rabbione

18 regali – Drammatico. REgia di Francesco Amato, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo. Come ogni anno Alesso consesegna alla figlia Anna un regalo lasciatole da Elisa. È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a fuggire dalla festa organizzata dal papà. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina la investe. Al suo risveglio, Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto: il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranze. Durata 115 minuti. (Ideal, Romano sala 1, Uci Cinemas Lingotto sala 4, Uci Cinemas Moncalieri sala 5 e sala 6)

Cena con delitto – Knives out – Drammatico. Regia di Rian Johnson, con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Michael Shannon. Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, viene scoperto cadavere da una cameriera il mattino dopo una sontuosa festa di compleanno per i suoi 85 anni, la gola tagliata che sembra il risultato di un suicidio. La lussuosa villa di campagna vede l’arrivo di due ispettori di polizia, dell’investigatore privato Benoit Blanc e dei famigliare del ricco imprenditore. Con una eredità che fa gola ad ognuno dei componenti la famiglia, e con un’indagine che gratta sotto la superficie degli eventi, la costernazione lascia velocemente il posto al sotterfugio e al pregiudizio. Durata 131 minuti. (Ambrosio sala 2, Eliseo Blu e Rosso, Greenwich Village sala 2 e sala 3, Reposi sala 7, Uci Cinemas Moncalieri sala 6)

La Dea Fortuna – Drammatico. Regia di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Filippo Nigro e Serra Yilmaz. Nella Roma di oggi, in una delle tante periferie della capitale care al regista di origine turca, Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini che un’amica gli ha lasciato in custodia, causa un ricovero in ospedale, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. Durata 117 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse, Eliseo Rosso, Museo del Cinema – Massimo sala Cabiria e sala Soldati, Reposi sala 6, Romano sala 2 e sala 3, The Space Parco Dora sala 4, Uci Le Fornaci sala 4)

Dio è donna e si chiama Petrunya – Commedia. Regia di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva. Petrunya vive in un piccolo paese della Macedonia, ha poco più di trent’anni, una inservibile laurea, una sfilza lunga così di colloqui per trovarsi un lavoro puntualmente andati male e non è certo ai piani più alti della bellezza femminile. Un giorno, proprio al ritorno da uno di questi colloqui, s’imbatte in una processione, una cerimonia ortodossa durante la quale il pope ha il compito di gettare dall’alto di un ponte giù nel fiume una croce: l’uomo che saprà riappropriarsene sarà fortunato per l’intera annata successiva. Anche Petrunya si tuffa e rintraccia la croce che da quel momento non può essere che sua: ma l’egemonia maschile prevede ben altro e da quel giorno la vita di Petrunya cambia. Viene accusata di furto, è condotta in tribunale, interrogatori e minacce, autorità civili e religiose in disaccordo mentre cercano di salvare capra e cavoli, un caso per una giovane e agguerrita giornalista televisiva. Tratto da una storia vera, successa nel 2014, Orso d’oro all’ultima Berlinale, un successo vero al recente TFF, un grido autentico contro una società estremamente legata alle tradizioni e alle leggi che la governano. Durata 100 minuti. (Museo del Cinema – Massimo sala Soldati)

Last Christmas – Commedia. Regia di Paul Feig, con Emilia Clarke, Henry Golding e Emma Tompson. Non si può proprio dire che la giovane Kate sia baciata dalla fortuna. Quando accetterà un nuovo lavoro, che non è certo quello che lei sperava, ovvero fare l’elfo di Babbo Natale tra gli addobbi natalizi di un grande magazzino, ecco che la vita cambia: sarà l’incontro con Tom ad aprirle nuove speranze. Durata 102 minuti. (The Space Parco Dora sala 3, The Space Le Fornaci sala 9)

Il mistero Henry Pick – Comedia. Regia di Rémi Bezançon, con Fabrice Luchini e Camille Cottin. In un piccolo paese della Bretagna, una biblioteca raccoglie i tanti manoscritti che gli editori hanno rifiutato nel corso degli anni. Un giorno, l’editor Daphne scopre un romanzo, “Le ultime ore di una storia d’amore”, se ne innamora e vuole pubblicarlo immediatamente. Il romanzo diventa un caso editoriale, si scopre che il suo autore, Henry Pick, è un pizzaiolo scomparso di recente e la famiglia è del tutto all’oscuro di questi suoi trascorsi. Un critico letterario si mette alla ricerca della verità. Durata 100. (Centrale anche V.O., F.lli Marx sala Harpo)

Parasite – Drammatico. Regia di Bong Joon-ho. Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes. Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello stradale. La presenza dei genitori e della sorella rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una buona dose di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese della figlia di una ricca famiglia: il lavoro è ben pagato e la villa del signor Park, dirigente di un’azienda informatica, è un capolavoro architettonico. Il ragazzo ne è talmente entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più piccolo, intravede un’opportunità da cogliere al volo, creando un’identità segreta per la sorella come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari sconosciuti: sino ad una inattesa scoperta nel finale. Durata 132 minuti. (Romano sala 2)

Pinocchio – Fantasy. Regia di Matteo Garrone, con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Marcello Fonte e Massimiliano Gallo. Geppetto, un povero falegname, negli anni dell’Unità d’Italia, costruisce per sé un burattino di legno che si rivela in grado di parlare e muoversi da solo. L’uomo decide di trattarlo come un figlio e lo battezza Pinocchio. Che è disobbediente ed uno spirito libero: Tuttavia, egli scopre da una fata che se si comporterà bene, lei lo trasformerà in un bambino vero capace di provare a fondo ogni emozione. Ancora una trasposizione dal “Pinocchio” di Carlo Lorenzini, apparso nel 1881, divenuto già fumetto e cartone animato, che già ha incontrato Comencini e Benigni. Durata 124 minuti. (Ambrosio sala 3, Massaua sala 3, Eliseo Blu, Greenwich Village sala 3, Reposi sala 1, The Space Parco Dora sala 4/5/8, The Space Le Fornaci sala 7, Uci Cinemas Lingotto sala 8/9, Uci Cinemas Moncalieri sala 5/9/11/12)

Il primo Natale – Commedia. Diretto e interpretato da Ficarra e Picone, con Massimo Popolizio. Un viaggio nel tempo, dall’oggi alla Palestina della nascita di Gesù. Comicamente, lo fanno Salvo e Valentino, come per magia: il primo è un ateo e un ladro colpito dalla passione per l’arte sacra e non appena si appropria di di una preziosa reliquia in un piccolo paese della Sicilia ecco che Valentino prende a inseguirlo… ma i due si ritrovano al centro di un presepe vivente nei giorni che precedono l’arrivo della Sacra Famiglia. Durata 100 minuti. (Massaua sala 2, Due Giardini sala Ombrerosse, F.lli Marx sala Harpo e Chico, Lux sala 1, Reposi sala 2 e sala 7, The Space Parco Dora sala 3/5/8, The Space Le Fornaci sala 7, Uci Cinemas Lingotto sala 9, Uci Cinemas Moncalieri sala 10/16)

Ritratto della giovane in fiamme – Drammatico. Regia di Céline Sciamma, con Adèle Haenel, Noémie Merlant e Valeria Golino. Anno 1770. La storia di Marianne, una giovane pittrice incaricata di realizzare il ritratto di matrimonio di Heloïse, una ragazza che ha da poco lasciato il convento. Se il ritratto sarà di gradimento del suo futuro marito, allora la ragazza potrà trasferirsi con la madre a Milano per concretizzare le nozze. Heloïse rifiuta il suo destino di sposa e non vuole posare per nessun pittore: è cosi che Marianne si vede costretta a dipingerla in segreto, di giorno si finge sua dama di compagnia per osservare la sua modella e poi ritrarla non appena cala il sole. Trascorrendo molto tempo insieme, le due ragazze si avvicinano sempre più, condividendo gli ultimi momenti di libertà della futura sposa. Questa loro vicinanza porterà ben presto alla nascita di un forte sentimento e le due ragazze s’abbandoneranno ad un amore passionale e travolgente. Durata 120. (Classico anche V.O.)

Sorry we missed you – Drammatico. Regia di Ken Loach, con Kris Hitchen e Debbie Honeywood. Ricky, Debbie vivono a Newcastle con i loro due figli. Sono una famiglia forte che si prende cura l’uno dell’altro. Lui è passato da un lavoro ad un altro mentre lei continua a prendersi cura degli anziani. Nonostante lavorino duramente si rendono conto che non avranno mai l’indipendenza o la propria casa. Ricky – che ha visto sfumare l’ultimo precario lavoro e ha perso la propria casa per non aver potuto pagare il mutuo – accetta un contratto con una ditta di consegne a domicilio, vende l’auto della moglie e si compra un camion, ma non ha un’assicurazione che lo salvaguardi da soprusi di ogni sorta. Durata 100 minuti. (Museo del Cinema – Massimo sala Cabiria e sala Soldati V.O., Nazionale sala 1)

Star Wars – L’ascesa di Skywalker – Fantascienza. Regia di J.J. Abrams, con Daisy Ridley, Adam Driver e Oscar Isaac. Arrivati al nono episodio della saga che da quarant’anni accompagna (e avvince) gli spettatori di ogni età al cinema, ecco che ancora una volta ci troviamo di fronte all’eterna lotta tra il Bene e il Male. All’indomani delle azioni raccontate dagli “Ultimi Jedi”, ritroviamo la Resistenza e il Primo Ordine, personaggi che ben conosciamo come Poe e Rey, Leila Organa e Rose Tico e Ren il nemico, figlio degli antichi Ian e Leila, ritroviamo lotte e minacce, le unioni per ristabilire un ordine, la fantasia di sempre, le avventure che ci hanno in passato entusiasmato. Rimane da vedere se i produttori, avendo tra le mani un materiale che può essere ancora sfruttato, abbiano davvero deciso che “L’ascesa” sia davvero il gran finale di tutta quanta la storia. Durata 155 minuti. (Massaua sala 2 e sala 3, Ideal, Lux sala 3, Reposi sala 4, The Space Parco Dora sala 7, The Space Le Fornaci sala 4/5/6/8/9), Uci Cinemas Lingotto sala 1 e sala 2, Uci Cinemas Moncalieri sala 5/15/16)

The Farewell – Una bugia buona – Drammatico. Regia di Lulu Wang. Billi è nata a Pechino ma vive a New York da quando aveva sei anni. Il suo contatto sentimentale con il suo paese d’origine è la vecchia nonna, legata alle tradizioni e alla famiglia. Quando alla donna viene diagnosticato un cancro, la famiglia decide di nasconderle la verità e di trascorrere con lei gli ultimi mesi che le restano da vivere. Mentre tutti accorrono per stare vicino alla nonna, risoluti e uniti nella bugia, Billi, inconcludente nella vita e insoddisfatta della vita stessa, è ben decisa a resistere a quel teatrino che i famigliari stanno recitando, rivelando alla nonna la prognosi che non le lascia molto da vivere. Durata 100 minuti. (Nazionale sala 2)

Tolo Tolo – Commedia. Di e con Checco Zalone. Vittima dei debiti (l’apertura di un ristorante di sushi, nel territorio delle Murge, non si è rivelato certo un successo), inseguito da una moglie da cui è separata che pretende gli alimenti e dall’attuale che è ben lontana dall’accettare una situazione disastrosa, il protagonista della vicenda inventata nell’oggi che più oggi non si può, con la collaborazione di Paolo Virzì, dal campione d’incassi Zalone, non vede una via d’uscita ai suoi guai che nella fuga: in Africa, paese ospitale, che, se nasconde qualche attacco dell’Isis, gli offre l’occasione per riprendere la strada di casa a bordo di un barcone. Durata 90 minuti. (Ambrosio sala 1, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Grande, F.lli Marx sala Groucho, Greenwich Village sala 1, Ideal, Massaua sala 4 e sala 5, Lux sala 1 e sala 2, Reposi sala 2 e sala 3, The Space Parco Dora sala 1/2/4/5, The Space Le Fornaci sala 1/2/4/6/9), Uci Cinemas Lingotto sala 5/6/710), Uci Cinemas Moncalieri sala 2/3/4/7/8/9/10/13)

L’ufficiale e la spia – Drammatico. Regia di Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Garrel e Emmanuelle Seigner. La vicenda del capitano francese Alfred Dreyfuss, giovane militare di origine ebrea, accusato ingiustamente di alto tradimento, come spia dei tedeschi. Nel gennaio 1895, nel cortile dell’Ecole Militaire di Parigi un ufficiale dell’esercito francese, Georges Picquart, assiste alla condanna all’esilio del giovane militare, inviato all’Isola del Diavolo, al largo della costa della Guyana francese. All’indomani, Picquart viene promosso e messo a capo dell’unità di controspionaggio militare e si rende conto che, nonostante l’esilio di Dreyfus, le informazioni segrete francesi giungono egualmente ai tedeschi. L’ufficiale si convince che il collega è stato accusato ingiustamente e che la spia è ancora tra loro. Picquart inizia le proprie indagini, scontrandosi con il suo stesso Paese e con il rischio di compromettere la sua stessa carica militare: mentre Dreyfus viene umiliato in prigionia e sottoposto a processi farsa che non mutano la sua situazione. Dodici anni di indagini, sino a scoprire il vero colpevole: merito anche di Emile Zola, che prese le difese dell’accusato con l’articolo “J’accuse”, apparso su L’aurore, dove accusava la Terza Repubblica Francese di antisemitismo. Durata 126 minuti. (Romano sala 3)

Un giorno di pioggia a New York – Commedia. Regia di Woody Allen, con Thimotée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Selena Gomez, Diego Luna e Liev Scheriber. Due giovani fidanzati trascorrono un fine settimana nella Grande Mela: lui, che abita in città e non vede l’ora di vestire gli abiti del cicerone, si chiama Gatsby (!) Welles, ama le citazioni letterarie e il cinema classico, di notte va in un vecchio bar per ascoltare Erroll Garner, lei arriva da Tucson, in Arizona, e dirige il giornale della piccola università locale, ne approfitterà per un’intervista ad un celebre regista. La quale cambierà i programmi del soggiorno della ragazza, affaccendata a conoscere persone nuove e importanti del mondo del cinema e a rifiutare gli inviti che le vengono dai genitori del fidanzato, mentre Gatsby otterrà una parte in un film accanto alla seducente Shannon. Durata 92 minuti. (Ambrosio sala 3, Greenwich Village sala 2)