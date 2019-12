La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

I primi vent’anni del nuovo secolo – Sogno dimenticato – Il Duce in pizzeria – Lettere

I primi vent’anni del nuovo secolo

Sono passati vent’anni da quando salutammo pieni di speranza il 2000, contenti di liberarci dal retaggio ideologico del Novecento caratterizzato da due guerre mondiali,rivoluzioni e dittature intollerabili. Ci illudevamo di mettere alle nostre spalle un passato fatto di violenza e di sangue , anche se il 900 e’ stato anche un secolo di straordinarie e sconvolgenti soperte scientifiche.

E’ bastato il tragico attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri gemelle a riportarci con i piedi per terra . La storia non era finita con la fine del comunismo,come si pensava ottimisticamente ,ma era più che mai vitale attraverso il nuovo mostro rappresentato dal terrorismo e dal fondamentalismo islamico. Ma questo non basta perché la crisi nata negli Usa e diffusasi in tutta Europa e il globalismo hanno distrutto le diverse economie. Nuovi colossi come la Cina e l’India minacciano l’Europa che è sempre più marginale se e ‘ vero che gli Stati Uniti con Trump hanno rinunciato di fatto ad un rapporto di vera alleanza con lei, imponendole dei dazi.

Quel poco di buono che era stato faticosamente costruito nel secolo passato, e’ andato o sta andando definitivamente in fumo.Restano solo le nefaste eredità negative dell’ individualismo esasperato, dell’edonismo, del sesso sfrenato, dell’uso più o meno legalizzato di droghe. I valori etici di ogni tipo,laico o religioso, sono sotto i piedi e la vita e’ diventata una lotta nella giungla, un homo homini lupus in cui la violenza predomina. Forse la vita è sempre stata così. Basta leggere Hobbes e Machiavelli per rendersi conto della realtà. Ma oggi , a causa della tecnologia di cui possiamo fare uso, i danni che possiamo provocare sono immensi rispetto alle zanne del lupo.I valori cristiani che potrebbero aggregare una società migliore appartengono a pochi e le chiese sono vuote ,anche se c’è chi specula tristemente sulla religione . E’ certo che “ le magnifiche sorti e progressive dell’umanità “ su cui ironizzava Leopardi ,non sono più pensabili . Il progresso non si può più vedere come un fatto solo positivo. Questi ultimi vent’anni hanno posto all’attenzione di tutti il problema dell’ambiente che molti hanno sottovalutato in Europa o del tutto ignorato in Cina. E’ certo in ogni caso che i primi vent’anni di questo nuovo secolo sono migliori dei primi vent’anni del secolo scorso perché non abbiamo vissuto la tragedia della Grande Guerra e gli sconvolgimenti successivi al periodo bellico. Ma stiamo soffrendo di una instabilità politica molto forte e ben presente in molti Paesi, in governi fragili e spesso inetti. Sono in drammatica crisi la democrazia novecentesca e le sue forme rappresentative.

La stessa democrazia liberale sembra appannata o addirittura rifiutata come un elemento di debolezza.La simpatia verso uomini forti e’ preoccupante e genera confronti con quanto accadde cento anni fa anche se la storia non si ripete mai e chi crede che invece possa replicarsi sbaglia o vuole fare della rozza strumentalizzazione politica . Certamente vanno reinventate le forme di partecipazione alla vita politica e i partiti novecenteschi non sono più adeguati, sia quelli storici, sia quelli più recenti. E’ un discorso non solo italiano,ma europeo e in fondo non solo europeo.Auguriamoci che il 2020 porti nuove idee e nuove proposte per uscire da una crisi che sembra senza vie di uscita. Non credo sia Greta la nuova stella a cui guardare per sperare in un avvenire diverso. Occorre l’impegno di tutte le intelligenze più illuminate , al di là delle divisioni politiche contingenti,capaci di guardare lontano,ma anche vicino.

***

Sogno dimenticato

Nel 2020 saranno vent’anni dalla morte di Edgardo Sogno, Ambasciatore d’Italia e medaglia d’Oro al Valor Militare . E’ stato totalmente dimenticato anche perché la sua memoria e’ stata affidata a persone che non si sono rivelate molto idonee a preservarne la memoria . Ho conosciuto e frequentato negli ultimi anni della sua vita Sogno e ne apprezzai il coraggio e il disinteresse . Era rimasto sempre giovane come ai tempi della guerra partigiana dove dimostro ‘ coraggio. Aldo Cazzullo che lo intervistò negli ultimi mesi di vita quando era gravemente ammalato,non gli fece un buon servizio. Io dopo qualche anno dalla sua morte conobbi Luciano Violante che fece arrestare Sogno per un presunto golpe da cui l’ambasciatore venne discolpato, ma di cui assunse la responsabilità nell’ intervista a Cazzullo, dando implicitamente ragione a Violante. Sogno non era un politico ma un uomo d’azione ,uno scavezzacollo eroico come si manifestò dopo l’ 8 settembre 1943 . Volle fare il politico , ma non riuscì mai a farsi eleggere. Era un liberale molto conservatore ,fieramente anticomunista. La liberal – democrazia gli era estranea. Non era ben circondato e questo gli ha nuociuto molto.

Con Berlusconi non riuscì mai a stabilire un rapporto e Fini da cui si fece reclutare,non lo tenne mai in considerazione perché lo candido ‘ in un collegio elettorale bruciato a priori. Io lo ricordo come un uomo gentile , minuto ,che solo a volte alzava la voce stridula . A volte era ben consapevole di tendere alla estremizzazione e mi chiese scusa di un episodio che accadde al Centro “Pannunzio” quando un suo discorso molto acceso e molto di parte suscitò vivaci contrarietà . Mi disse che avrebbe dovuto contenersi. Per comprendere la sua assoluta non politicità basta pensare al fatto che nel 1998 si candidò al Senato ,ovviamente non eletto, in quota Alleanza Nazionale : un vero suicidio programmato. Non lo votarono i post fascisti perché ex partigiano,non lo votarono gli antifascisti perché in quota ai post fascisti. Una debacle totale a cui reagì dicendo che in un Paese civile lo avrebbero dovuto nominare da tempo senatore a vita. La moglie Anna ,delicata pittrice e donna affascinante, visse nel suo ricordo e fu la continuatrice della sua memoria che ormai si è assopita. Neppure i monarchici (Sogno si schierò dalla parte del re Umberto durante il referendum) hanno saputo o voluto valorizzare un uomo che per quella Causa si era speso con generosità e con passione.

***

Il Duce in pizzeria

Ad Exilles c’ è una pizzeria che espone un ritratto di Mussolini e un manganello del primo squadrismo di cento anni fa . Una scelta nascosta da altri ritratti come quello di Napoleone o dall’esposizione di armi storiche . Il proprietario si discolpa, dicendo che la caratteristica del suo locale vicino al Forte, e’ quello di esporre oggetti storici. Sembra che questo arredamento d’antan ,così poco gastronomico ,ci sia da anni e che solo recentemente un avventore lo abbia notato e abbia fatto scoppiare il caso sul web. Ne ha scritto anche lo storico Gianni Oliva che giustamente ha rilevato che Mussolini parti ‘dall’ Italia di Vittorio Veneto per giungere a quella della più drammatica sconfitta e della guerra civile causate dal suo regime. Sono passati cent’anni dalla fondazione dei fasci italiani di combattimento ,ma si tratta di un passato che non passa. La ragione e’ semplice. I nostri nonni, i nostri padri, le nostre mamme ,i nostri zii hanno vissuto il fascismo e la guerra. Il fascismo dal ‘43 al ‘45 ha diviso le famiglie ,spargendo sangue italiano,per non parlare della tragedia dei nostri soldati su tutti i fronti,dalla Russia all’Africa. Si può e si deve cercare di storicizzare il fascismo come fece De Felice , ma diventa impossibile comprimere l’eco emotivo che ancora si sente e che genera paure collettive evidenti. Mio nonno materno, grande imprenditore, sostenitore di Giolitti e liberale antifascista molto intransigente ,giunse nel 1946 ad acquistare un quadro non particolarmente bello solo perché rappresentava il lago dove venne fucilato Mussolini .Non era comunista , era un liberale e sentiva il fascismo come un’oppressione intollerabile. Anche oggi non si può scherzare sui manganelli e sui ritratti del Duce che si ritrovano in Valle di Susa e non più solo a Predappio ,dove il turismo gira attorno alle nostalgie fasciste e alla tomba del Duce. Non si deve fare la caccia alle streghe e non si deve consentire con chi intenda fare delle evidenti strumentalizzazioni politiche di un caso di cronaca molto provinciale. Ma, detto questo, appare quanto meno singolare la pizzeria di Exilles che pensa di poter mettere insieme i ritratti di Napoleone e di Mussolini, uomini ambedue molto divisivi, ma non confrontabili, come non sono confrontabili la storia francese e quella italiana. ***

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

Le Sardine e il nuovo ’68 Avevo letto il suo articolo sulle sardine che vengono anche visto come la premessa di un nuovo ‘68. Lei che ne pensa ? Nino Ferri E’ Bersani a sperare che le sardine siano un nuovo ‘68 . Io non so cosa siano nella realtà perché’ il movimento e’ nella sua fase iniziale . Una cosa però è certa : e ‘ contro Salvini e la destra in generale. Fa pensare al movimento dei girotondi antiberlusconiani .Non credo possa essere associato al ‘68 ,almeno fino ad ora, perché è un movimento che non fa ricorso alla violenza neppure verbale ,se si eccettua qualche attivista un po’ esagitato . Il’68 parti’ subito con la violenza nelle università’ e nelle scuole . In più va detto che le sardine non sono solo giovani studenti come i sessantottini,ma raccolgono consensi anche tra i vecchi militanti della sinistra . Nel ‘68 ci fu uno scontro generazionale che oggi non c’è . Anzi, le sardine cantano insieme le vecchie canzoni partigiane e non parlano di Resistenza tradita come i contestatori di cinquant’anni fa . . Biancofiore Ho letto che Micaela Biancofiore si è dimessa da Forza Italia dopo una militanza di trent’anni. Sembrava innamorata di Berlusconi ,una pasionaria, un’esagitata forzista. E invece lo ha tradito vergognosamente. Mi da ‘ un suo giudizio ? Monica Mina