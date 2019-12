Le lasagne delle feste

Le lasagne sono perfette per il pranzo di Natale o la cena di Capodanno, ideali per le occasioni speciali. Ricche e gustose si possono preparare in tante varianti sfiziose. Gustiamole in bianco con la verdura ed il pesce.



Ingredienti



1 Confezione di sfoglia per lasagna (senza precottura)

200gr. di ricotta

150gr. di mascarpone

250gr. di ritagli di salmone affumicato

1 palla di spinaci cotti

500ml. di besciamella

Pepe, sale, timo, parmigiano grattugiato q.b.



Saltare in padella, senza condimento, i ritagli di salmone tagliati a striscioline. Lasciar raffreddare. Mescolare la ricotta con il mascarpone, unire gli spinaci cotti e saltati in padella, il timo, il sale, il pepe ed il salmone. In una teglia da forno imburrata assemblare le lasagne a strati alternando le sfoglie al composto e besciamella. Ultimati gli ingredienti cospargere con abbondante parmigiano. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.



Auguri di buone feste a tutti i lettori.





Paperita Patty