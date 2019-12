Pallanuoto internazionale in Piemonte

Torneo Internazionale di pallanuoto

Cuneo, Stadio del Nuoto

3-5 gennaio 2020

Il 2020 del Settebello inizia a Cuneo. Da venerdì 3 a domenica 5 gennaio lo Stadio

del Nuoto di via Porta Mondovì accoglierà le nazionali maschili di Italia, Ungheria,

Grecia e Stati Uniti, impegnate in un torneo quadrangolare di alto livello internazionale. Per gli azzurri, campioni del mondo in carica grazie al titolo conquistato l’estate

scorsa a Gwangju, la manifestazione sarà un’importante verifica della preparazione in

vista dei Campionati Europei, in calendario dal 14 al 26 gennaio a Budapest. L’attenzione del gruppo guidato dal CT Sandro Campagna sarà però inevitabilmente già rivolta anche alle Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-9 agosto), obiettivo della stagione e, in

generale, del quadriennio cominciato all’indomani del bronzo vinto ai Giochi di Rio

2016.

Programma e partecipanti

Per la prima volta la città di Cuneo sarà palcoscenico del Settebello e di una rassegna

internazionale di pallanuoto. Le quattro squadre coinvolte si sfideranno in tre giorni,

giocando match molto ravvicinati e sostenendo quindi un test impegnativo a livello

fisico, oltre che tecnico. La formula del quadrangolare è quella del girone unico all’italiana con partite di sola andata; di seguito il programma:

Venerdì 3 gennaio

– ore 19.00 Stati Uniti – Ungheria

– ore 20.30 Italia – Grecia

Sabato 4 gennaio

– ore 19.00 Ungheria – Grecia

– ore 20.30 Italia – Stati Uniti

Domenica 5 gennaio

– ore 10.30 Stati Uniti – Grecia

– ore 12.00 Italia – Ungheria

Nella prima sfida del quadrangolare gli azzurri affronteranno la Grecia, recentemente

incontrata e battuta al debutto della fase europea della World League e prossima avversaria nel girone dei Campionati Europei. “Ex della partita” sarà il CT Campagna,

dal 2003 al 2008 coach della selezione ellenica, guidata a uno storico bronzo iridato

nel 2005. Italia e Grecia si sono trovate di fronte ai quarti di finale degli ultimi Mondiali, in una partita molto equilibrata e vinta di misura dalla nostra nazionale.

Nello stesso evento iridato, il Settebello ha poi sconfitto in semifinale l’Ungheria, garantendosi (oltre alla finale) anche la qualificazione alle Olimpiadi. Quello di Gwangju è stato l’ennesimo confronto di altissimo livello tra la nazionale azzurra e quella

magiara, che nel corso della storia si sono contese in varie occasioni le più importanti

competizioni internazionali. In passato Italia-Ungheria è stata due volte finale olimpica, mondiale ed europea.

Meno frequenti gli scontri diretti tra Settebello e Stati Uniti, per la distanza tra i due

paesi e per la minor tradizione pallanotistica ai massimi livelli della nazionale maschile a stelle e strisce. Le due squadre si sono incontrate poco meno di un anno fa

durante un collegiale azzurro organizzato oltreoceano. A luglio a Napoli, Italia-USA è

stata la finale delle Universiadi, sebbene con selezioni di giocatori diverse rispetto a

quelle impegnate a Cuneo.

La stagione della nazionale italiana

Lo scorso 27 luglio la netta vittoria maturata in finale contro la Spagna ha consegnato

all’Italia il quarto titolo iridato della sua storia. Dopo la pausa estiva successiva al

Mondiale coreano, gli azzurri hanno ripreso la preparazione, naturalmente finalizzata

alle prossime Olimpiadi. L’evento di Cuneo si terrà a pochi giorni dagli Europei, ma

in stagione il Settebello è impegnato anche nella World League. La fase europea – di

qualificazione alla Superfinal in programma dal 23 al 28 giugno – è scattata nella

prima metà di novembre. Inserita nel girone A, all’esordio l’Italia ha superato 9-6 la

Grecia (ad Atene) e martedì 17 dicembre ospiterà a Civitavecchia la Georgia, nella

sua seconda e ultima partita della prima fase.

Le prime due classificate dei quattro gironi europei accederanno ai quarti di finale

(17 marzo), cui seguiranno le semifinali (14 aprile) e le finali per il primo e terzo posto (28 aprile, da confermare). Le quattro semifinaliste saranno ammesse alla Superfinal di World League; nel caso in cui questa si disputasse in Europa, la squadra ospitante vi parteciperà di diritto e quindi si qualificheranno le prime tre. Insieme alle

quattro europee, saranno alla Superfinal altre quattro nazionali del resto del mondo,

selezionate con un torneo intercontinentale in calendario dal 28 aprile al 3 maggio.

Il Settebello in Piemonte

In preparazione al quadrangolare internazionale di Cuneo, il Settebello arriverà in

Piemonte già negli ultimi giorni di dicembre e dal 27 al 30 si allenerà alla piscina del

Terdoppio di Novara in un collegiale con la Germania. Gli azzurri torneranno nella

regione subalpina a quasi quattro anni dall’incontro di World League disputato nel

2016 contro la Russia; molti di loro hanno giocato a Torino anche successivamente,

con i propri club in partite di A1 e nelle finali scudetto del 2017. Da ricordare che il

capoluogo piemontese ha ospitato la nazionale italiana in due incontri di World League nel 2014 e nel 2015 e che nella scorsa primavera ha accolto il Setterosa e le finali

dell’Europa Cup femminile.

Torneo Internazionale di Cuneo: biglietti e tv

I biglietti per assistere all’evento sono acquistabili online sulla piattaforma cuneoalps.it o direttamente allo Stadio del Nuoto di Cuneo, in via Porta Mondovì 7, e

negli uffici Conitours, in via Pascal 7 al primo piano. Il biglietto intero giornaliero

costa 10 euro (prezzo a persona) e dà diritto a un posto unico non numerato, valido

per assistere a entrambe le partite della giornata. Sono previste riduzioni: ingresso a 5

euro per i bambini e ragazzi nati tra il 2007 e il 2017, gratuito per i bambini nati tra

2018 e 2019. In entrambi i casi è necessario esibire documento d’identità del bambino, all’atto dell’acquisto e all’ingresso.

Il biglietto è gratuito anche per le persone con disabilità e per il loro accompagnatore,

ritirando il tagliando in prevendita allo Stadio del Nuoto di Cuneo. In questo caso è

necessario allegare il certificato di invalidità (legge 104/92 art.3 comma 3). È inoltre

disponibile l’abbonamento, valido per le tre giornate e per tutte le sei partite (posto

unico non numerato), al costo di 20 euro. I biglietti acquistati online saranno inviati

all’indirizzo email indicato in fase di prenotazione.

Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming da Waterpolo Channel (visionabile dal sito federnuoto.it o da elevensports.it). Resoconti e interviste saranno pubblicati sui siti www.federnuoto.it e www.federnuoto.piemonte.it e sui canali social della

Federazione.