La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Berlino e la Germania – Capri – Lo Stato laico e lo Stato confessionale – Lettere

Berlino e la Germania

Sono stato nei giorni scorsi a Berlino in occasione del trentennale del crollo del Muro.

Mi è parsa una città che non è ancora riuscita a superare le “due città “che sono appartenute alla sua storia dopo la fine della Seconda Guerra mondiale . Percepita dall’ esterno, la Germania appare relativamente un paese felice, con un’economia solida, anche se in fase leggermente recessiva . Berlino ha vissuto una storia un po’ a se’, ma oggi è rappresentativa di una Germania che è ha perso una sua identità e si e’ americanizzata perdendo i tratti della Mitteleuropa.

I quartieri di Berlino , la gente che ci vive sono anonimi, grigi, persino tristi. Gente trasandata che vive in una città senza anima storica . In qualche misura il demone nazista sconfitto nella coscienza delle persone sopravvive qua e là in modo allarmante e il demone comunista non è stato del tutto sconfitto. Qualche nostalgia per la Germania dell’Est sopravvive. L’utopia egualitaria e della sicurezza sociale a buon mercato ha lasciato dei nostalgici.

Nelle sere di dicembre perfino le luci di Natale sono tristi e la gente nelle birrerie non manifesta allegria. Nei negozi non c’è eleganza, ma omologazione al cattivo gusto che rende simili molte capitali europee . Forse Berlino non può essere diversa da come e’perché il retaggio del nazismo e del comunismo ha lasciato una traccia che non si cancella facilmente. Non è luogo di vacanza.

Certo la Germania di Kant e di Goethe ,la Germania che portava Benedetto Croce ad ammirarla, e’ finita per sempre. Gli sconvolgimenti novecenteschi hanno fatto tabula rasa. Il monumento a Federico II e la Porta di Brandeburgo rappresentano due icone di un passato di cui non è rimasta traccia.

***

Capri

La morte di una donna per la carenza dell’elisoccorso ha gettato un’ombra sinistra su Capri di cui forse sono responsabili anche i giornali che non hanno saputo chiarire le responsabilità di quella morte. Andare in vacanza a Capri può essere davvero pericoloso perché il servizio sanitario ha delle falle.

Questo e’ il messaggio che è passato. Ma Capri è anche in crisi perché il governo non ha confermato il decreto dell’area marina protetta attorno ai Faraglioni presi d’assalto da imbarcazioni di ogni tipo. Capri e’ una bellezza unica che va salvaguardata e la battaglia che il Sindaco e la Giunta di Capri hanno intrapreso va sostenuta in nome della bellezza e della natura.

***

Lo Stato laico e lo Stato confessionale

Salvini ha affermato che vuole un’Italia tre volte cristiana. Dopo i rosari, i crocifissi e le madonne, adesso il leader leghista sostiene un’idea che neppure la Dc ebbe il coraggio di proclamare perché fu un partito di orientamento cristiano, ma sostanzialmente laico,se si escludono alcuni integralismi. De Gasperi fu un cattolico liberale e laico,antifascista ed anticomunista. La Lega, forse neppure in modo consapevole perché la sua incultura e’ davvero molto grande,afferma un’idea profondamente illiberale, perché ostile ad uno Stato laico, garanzia di tutte le libertà, in primis di quelle religione. L’integralismo leghista e ‘ simile al “cattolicesimo ateo” che venne attribuito a Mussolini quando firmo’ il Concordato. Un conto è garantire le tradizioni culturali del nostro Paese in cui rientrano a pieno titolo quella cristiana e quella più precisamente cattolica, e un conto e’ affermare uno Stato confessionale, tra l’altro, da parte di gente che dimostra di non avere una vera fede religiosa e condotte di vita conseguenti. La posizione della Lega necessita di una ferma risposta laica e liberale che riaffermi il “Libera Chiesa in Libero Stato“. Stiamo tornando indietro di 150 anni a prima della breccia di Porta Pia. Il Paese tre volte cristiano e’ ,tra l’altro ,molto simile ad un paese islamico in cui la legge religiosa e la legge politica si identificano, determinando l’ intolleranza fondamentalista tanto deprecata anche dalla Lega.

***

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

L’arresto di Rosso

Cosa ne pensa dell’arresto dell’assessore Roberto Rosso di Fratelli d’ Italia ? Io ritengo che sia responsabile di criminalità mafiosa, un delitto gravissimo se la magistratura accerterà le sue colpe. Lei cosa ne pensa? Bianca Galimberti

Sono rimasto stupito di questa notizia. Ho conosciuto sia pure superficialmente l’on. Rosso e mi sorprende questa presunta contiguità con la criminalità organizzata. Molti hanno infierito contro di lui, io da liberale mi ostino a credere sempre alla presunzione di innocenza e non a quella di colpevolezza come fa l’on. Meloni. Ma sicuramente un arresto deve far riflettere e condivido le parole del presidente Cirio . Credo che avesse ragione il presidente Enzo Ghigo quando tanto tempo fa sollevò ampie riserve sull’operato politico di Rosso quando era in FI.